Lancement de résidences d'artistes par l'Archipel Butor

La première résidence, voulue comme un lieu de création, est financée par Annemasse Agglo pour une durée de deux mois tous les ans. L'objectif ici est d’accueillir un auteur ayant un projet de création d’un livre d’artiste en collaboration avec un artiste plasticien ou photographe. Ce séjour, qui devra être un moment privilégié de réflexion et de création, permettra d’une part à l’auteur de se consacrer à ce projet d’écriture d’un livre de dialogue et contribuera à mettre en valeur la culture du livre de dialogue et la collaboration au centre du processus artistique.

En parallèle de la résidence de création proposée par Annemasse Agglo, l’Archipel Butor met à disposition une partie de la maison d’écrivain Michel Butor à de structures partenaires dans le cadre d’une convention. Cette convention de mise à disposition permet aux structures partenaires d’organiser leurs propres résidences au sein de la maison Michel Butor. Le projet de résidence des structures partenaires ne doit pas forcément être en relation avec le livre d'artiste. Les projets sont discutés avec les partenaires et peuvent donner lieu à des collaborations plus ou moins grandes entre l'Archipel Butor et les artistes invités.

Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation des livres d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Il accueille trois expositions temporaires par an. Le Manoir des livres propose une programmation régulière d’ateliers, de projections de vidéos, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des professionnels, pour tous les publics. Il dispose également d'une petite boutique où vous trouverez cartes postales, livres, livres d'artiste et catalogues d'exposition. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d'artiste.

La maison d’écrivain Michel Butor est située à quelques pas du Manoir des livres. Il s’agit de la dernière demeure où vécut Michel Butor. Acquise par Annemasse Agglo, elle est maintenant accessible au public. Le bureau de l'écrivain a été laissé en l’état et est ouvert au public depuis octobre 2020. Le reste de la maison est dédié à l’accueil de résidences d’artistes.

La Bibliothèque Michel Butor est une bibliothèque de lecture publique membre du réseau Intermède. En plus de ses activités de prêts et d'animations, elle met à disposition du public un fonds spécialisé autour des livres d’artiste et de l'écrivain.