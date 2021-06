Festival Quartier du Livre, en résonnance avec notre monde

Le thème de cette année, « La Terre est une personne », est au cœur de l’actualité. L’humanité dans son ensemble, comme chaque individu, est responsable de la crise environnementale que traverse le monde. Le livre nous invite à la réflexion et à l’action en contribuant à la prise de conscience collective de la responsabilité de l’Homme dans le dérèglement climatique et de la nécessité de changer ses habitudes de consommation.

Le Quartier latin est un lieu incontournable de la littérature et de l'histoire culturelle à Paris. C’est ici, sur la Montagne Sainte-Geneviève, berceau de l’Université, qu’a été né le premier livre imprimé en France. Aujourd’hui, ce quartier concentre encore le plus grand nombre de librairies et de maisons d’édition de la capitale. Pour célébrer la richesse historique et culturelle de ce quartier, la Maire du 5e arrondissement Florence Berthout a créé en 2015 le festival Quartier du Livre et est à l'origine de l'association Vivre Lire qui coordonne l'organisation de l'événement. Lors des 5 premières éditions, celui-ci a rassemblé chaque année environ 50.000 visiteurs et plus de 150 évènements.

Alors que la crise sanitaire a temporairement placé le monde de la culture à l’arrêt, au fil des confinements respectifs, des Français ont recherché sens et évasion dans la lecture. En amont de la troisième vague, les librairies ont été reconnues des commerces dits « essentiels », comme l’avait demandé Florence Berthout, ce qui montre la place particulière que le livre et la lecture occupent dans la société.

Le festival Quartier du livre est le premier rendez-vous littéraire majeur après cette période sombre qui a causé l’annulation de nombreux événements. « Cette sixième édition est essentielle durant cette période difficile que nous traversons tous. Une triste période sur le plan culturel et relationnel. Ce Festival peut de ce fait permettre de renouer contact avec la littérature et ses acteurs majeurs », souligne Florence Berthout qui poursuit ses engagements en faveur du monde de la culture et de la valorisation du secteur culturel dans le 5e.

Pendant une semaine, près de 200 événements, tous gratuits et sur inscriptions, sont organisés dans les lieux incontournables du 5e arrondissement : librairies, maisons d’édition, universités, commerces, établissements scolaires, musées, mairie et bien sûr bibliothèques. Comme chaque année, le festival Quartier du Livre propose une programmation à destination des familles et autour des bibliothèques en mettant en avant des événements originaux et insolites ainsi que des activités en plein air.

Après David Foenkinos, Delphine de Vigan ou encore Marc Levy, c’est Laure Adler qui est la marraine de la 6e édition du festival. Écrivaine et journaliste, auteure primée de nombreux ouvrages, elle invite à retrouver « l’esprit d’aventure » qui permet de relever les grands défis, à l’instar de la lutte contre le réchauffement climatique.

Les incontournables du festival seront bien de la partie, comme la Librairie éphémère, abritée au sein de L’agora Jacqueline de Romilly de la Mairie du 5e arrondissement, qui accueille plus de 120 auteurs. De nombreuses balades littéraires insolites sont programmées par des écrivains dans le Quartier latin à travers les lieux emblématiques. Enfin, organisée par l’association Poésie et Chanson Sorbonne, la « Grande Soirée de la Poésie en Liberté » réunit des lectures de poèmes par des lauréats du concours, poètes ayant déjà commencé leur route, et des poètes publiant régulièrement, figures du monde poétique contemporain.

Et aussi cette année, un éventail d’évènements insolites – des rencontres et lectures de textes orientaux à la Grande Mosquée de Paris, un jeu de piste « Sur les traces de Buffon », une dégustation de thés japonais et d’Asie à la Librairie Le Renard Doré, librairie spécialisée dans les mangas et la culture japonaise, l’exposition du dessinateur de presse Serguei et des rencontres avec lui autour de son métier, et plus encore !

Informations pratiques

Festival Quartier du Livre

Du 2 au 9 juin 2021

Entrée libre.