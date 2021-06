Une leader d’extrême droite refusée, la libraire revendique un “choix éthique

« Mon choix est un choix éthique, je ne vends pas des chaussures ou des vêtements, mais des livres. Et en vendant des livres, à travers les livres, j’ai envie de dire ce en quoi je crois. » C’est ainsi qu’Alessandra Laterza, propriétaire de la librairie Booklet Le Torri dans le quartier romain de Tor Bella Monaca, explique à l’agence de presse Adnkronos pourquoi elle a choisi de ne pas vendre dans sa boutique le livre de Giorgia Meloni, leader du parti italien d’extrême droite Fratelli d’Italia, Io sono Giorgia, publié par Rizzoli.

Un choix explicité par Laterza sur son profil Facebook où elle a publié la photo du livre en écrivant : « Je suis libraire et je ne vends pas ce livre ! Il s’agit d'un choix : [mieux vaut vivre de] pain et oignon, que de nourrir ce type d’édition... à la lutte comme au travail, je reste indépendante ! ».

Un projet de “résistance civile” à Tor Bella Monaca

« Ouvrir une librairie à Tor Bella Monaca ne répond pas à la nécessité de vendre uniquement des livres — explique encore Laterza — mais aussi de raconter une forme de résistance civile. Si la pensée de Meloni ne me représente pas, je ne vois pas pourquoi je dois vendre son livre et le mettre en vitrine, c’est un choix qui découle de mes sentiments : j’essaie, à travers les livres, de raconter un monde inclusif, différent de celui de certaines propagandes politiques », dit la libraire, toujours à Adnkronos.

Et elle précise ensuite à Roma Today comment elle conçoit sa librairie et son travail : « Ma librairie est un lieu de résistance, de véritable service social. »

Elle a été créée en mai 2018 et est la seule née en 40 ans dans le quartier de Tor Bella Monaca, situé dans la banlieue sud de Rome. Ce n’est pas seulement un lieu de vente de livres, mais aussi de présentations, d’ateliers pour enfants et une véritable tentative d’animation de la vie culturelle du quartier romain.

Une librairie engagée

Il y a un désir spécifique de « raconter des histoires », dit Alessandra Laterza, précisant : « Non pas que la politique n’entre pas dans ma librairie. » En effet, elle déclare à Adnkronos avoir organisé, par exemple, une présentation autour du livre racontant l’histoire d’Aurelia Sergi Petroselli, la femme du maire de Rome Luigi Petroselli (Storia Di Una Ragazza Italiana. Aurelia Sergi Petroselli de Gaetano Buscemi, Giulio Perrone Editore), à laquelle ont participé Walter Veltroni, membre du Parti démocrate, et Roberto Morassut, lui aussi député du Parti démocrate. « J’avoue — dit-elle — que je suis plus proche de la gauche et que la propagande de la droite sur certains sujets ne m’intéresse pas. »

Elle affirme également avoir été accusée de censurer le livre de Giorgia Meloni et de ne pas donner de place à l’échange de points de vue différents, mais elle considère qu’il s’agit d’une accusation erronée « car la censure est une autre chose ». Elle a déclaré à Roma Today : « Mes sentiments sont différents de ceux de Giorgia Meloni, le sous-titre de son livre fait référence à son histoire, je la connais et c’est pourquoi je ne vais pas le vendre, ce n’est pas une question de censure, mais de ce que vous voulez communiquer. »

D’après elle, en effet, « les présentations en librairie ont toujours eu un but éducatif, moral et éthique et il n’y a rien dans la pensée de Meloni que je sois heureuse de raconter. Elle aura sûrement sa visibilité ailleurs. »

Les accusations de censure

« Aujourd’hui, grâce à une libraire de Tor Bella Monaca qui refuse de vendre le livre de Giorgia Meloni (…) nous apprenons que les actes héroïques de résistance de 2021 sont devenus la censure ridicule d’une femme contre une autre femme. Dommage, cependant, que l’auteur de ce grand acte de résistance ne soit pas une simple libraire en quête de notoriété, mais un leader historique du Parti démocrate et même aspirant à la présidence de la mairie » a déclaré la conseillère régionale de Fratelli d’Italia [Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni, NdR], Chiara Colosimo, toujours à Roma Today. Le chef de groupe des Fratelli d’Italia dans le VI Municipio, Nicola Franco, dénonce aussi ce choix, évoquant la « censure, [le] respect des idées d’autrui et [la] liberté. »

En guise de réponse, la conception d’Alessandra Laterza de son rôle de libraire a été mise en avant par cette dernière : « Je pense que les librairies devraient être comme les cafés littéraires du passé qui servaient à faire réfléchir les gens. Ma librairie est comme un Café littéraire de Tor Bella Monaca, elle veut faire réfléchir les gens » : raison pour laquelle elle fait des choix précis sur les thématiques et les ouvrages qu’elle propose, parmi lesquels, on l’a vu, le livre de Giorgia Meloni ne trouvera pas sa place.

Censure ou pas censure, déjà un best-seller…

Nous rappelons enfin que dix jours seulement après sa parution, le 11 mai, le livre de Giorgia Meloni s’est hissé à la deuxième place du classement des dix meilleures ventes de la semaine établi par le bureau d’études Nielsen. Avec un tirage de 100.000 exemplaires et 5 rééditions, selon les données fournies par Nielsen à Adnkronos, le livre n’est précédé, sur le podium, que par le roman de Lucinda Riley, La sorella perduta, publié chez Giunti.