Créer à partir du papier“, entretien avec Gilles Mure-Ravaud

Coraline Passet reçoit Gilles Mure-Ravaud, directeur de l’imprimerie CPI France jusqu’à mars dernier. Gilles vient d’une famille qui travaille dans l’univers du papier depuis 5 générations. Il a travaillé dans plusieurs maillons de la chaîne des industries graphiques : papier, carton d’emballage, impression de livres et édition.

Gilles partage « sa passion du métier (…) et son envie de transmettre [ses] compétences ».

Ainsi, fort de son amour pour le manga, nourri du partenariat avec les créateurs de la Japan Expo qui lui font confiance depuis les années 2000, il a lancé en 2018 le festival Chérisy Manga + BD dans son village, à côté de Dreux. L’édition 2021 aura lieu les 9 et 10 octobre prochain.

Gilles insiste sur l’importance de décloisonner les savoirs. Son festival permet de « conjuguer les points forts des différents maillons de l’industrie graphique. Le public est très large : lecteurs, auteurs, éditeurs, libraires et tous les maillons de la fabrication de livres - imprimeurs, relieurs… ».

« Décloisonner c’est aussi permettre au plus grand nombre d’avoir les compétences nécessaires pour [travailler] et se faire plaisir dans ce métier. » Aussi, Gilles a participé à la création du premier master BD et Manga, à l’Asfored, avec Aida Diab, Karim Talbi et Lionel Panafit. En proposant aux étudiants d’aller au Japon en deuxième année, le décloisonnement se veut non seulement professionnel, mais aussi géographique.

Côté imprimeurs, Gilles souligne trois enjeux. Le premier est « humain. Les imprimeurs doivent aider les étudiants à trouver des stages [des] contrats d’alternance (…) [Pour cela], la France est en retard par rapport à l’Allemagne ou la Suisse notamment ».

Ensuite, un imprimeur doit trouver « son segment d’activité ». Certains domaines, liés à l’événementiel, souffrent plus. Les investissements et l’aspect numérique sont décisifs. Le troisième est de rapatrier des volumes imprimés en Espagne ou en Italie en France. L’atout français ? Les délais.

Enfin, Gilles conclut sur ses quatre enjeux personnels : partager, apprendre, bâtir et transmettre.

Crédits photo : Volodymyr Hryshchenko/ Unsplash