Folies d'encre, l'engagement des librairies en Seine-Saint-Denis

Ouverte en 2004, reprise en 2011 par Jacques-Étienne Ully, la librairie de Perreux-sur-Marne affichait fièrement le nom du regroupement, Folies d’encre. Des premiers pas de Jean-Marie Ozanne, qui fonda l’établissement de Montreuil – avec pour vocation de créer une pépinière pour jeunes libraires, et que dirige désormais Amanda Spiegel – jusqu’au déploiement aujourd’hui de 10 établissements, la galaxie Folies d’encre est liée à la Seine–Saint-Denis.

Avec la fermeture de la Maison de la Presse historique de Perreux-sur-Marne, la mairie se retrouve sans commerce de livres. En outre, le propriétaire, décédé durant les vacances 2020, bénéficiait d’un emplacement idéal, sur le principal carrefour de la ville. Ou peu s’en faut.

« Nous avons eu peu de temps, pour tout organiser », nous indique Jacques-Étienne Ully, « entre l’ancien local à rendre et le bail de la nouvelle librairie. Le timing fut serré. » L’aide de la mairie sera tout aussi cruciale que celle des partenaires financiers — ADELC, Région Île-de-France et Drac. « Le pari, ce fut de monter tout cela en cinq jours. Un pari assez dingue… »

Dans des locaux plus grands — 85 m2 – Folies d’encre parvient à ouvrir pour la journée de la fête des Mères. « Nous avons réalisé un chiffre, pour cette ouverture, digne d’un 19 décembre [traditionnellement phénoménal, Ndlr]. Et surtout, alors que notre précédent établissement était situé à une cinquantaine de mètres, des clients qui ne nous connaissaient pas du tout ont découvert la librairie. »

Engagement en Seine-Saint-Denis

Folies d’encre Perreux verra son stock croître, pour tourner autour de 15.000 références, notamment grâce à l’aide de l’ADELC : l’amélioration du fonds portera notamment sur les sciences humaines et la littérature. Mais impensable de se reposer sur ses lauriers : s’approche en effet l’ouverture d’un quatrième établissement pour le libraire, à Raincy. Et pour une aventure tout aussi Folies…

Cette fois, c’est la mairie de la ville qui prend contact : « On comptait auparavant deux librairies Arthur : une à Nogent-sur-Marne, qui a fermé en premier, puis celle de Raincy, qui a plié boutique dans la foulée. » Ainsi, depuis deux ans, plus aucun commerce de livre, dans la ville considérée comme la plus riche du 93.

Toujours avec le soutien des trois opérateurs — mais sans celui du Centre national du Livre — Jacques-Étienne Ully parvient à signer le bail. « Mon idée, c’est avant tout de montrer que c’est possible, d’abord d’ouvrir une librairie, ensuite d’en diriger plusieurs. Et dans un département comme la Seine–Saint-Denis, qui compte le moins de librairies par habitant… c’est un engagement, oui », reprend-il.

Les travaux ont débuté fin mai, pour une ouverture prévue mi-juillet : quelque 10.000 références se retrouveront dans une boutique généraliste, avançant un peu à l’aveugle. « Nous n’avons plus d’historique de ce que réalisait Arthur, alors il devient difficile de faire des projections trop précises. On avancera, on verra, mais le projet est là. » Raincy deviendra donc le quatrième établissement, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 2 millions €.

FOLIES D’ENCRE: “L'ennemi du libraire, c'est l'isolement”

« Quand on regarde le parcours que chacun d’entre nous a accompli, on se rend mieux compte encore de ce que Jean-Marie [Ozanne] avait de visionnaire : ouvrir Folies d’encre dans les années 90, sur le territoire sinistré comme il l’était du 93, avec une offre qualitative, c’était précurseur, évidemment. »

Devenir de la librairie et expansion

Or, si les diffuseurs ont, à l’époque, soutenu cette ouverture, reste à l’entrepreneur à prendre le bâton de pèlerin pour négocier ses contrats. « Folies d’encre a bénéficié d’une bienveillance, mais on atteint aussi un plafond de verre : quand on est entre 37 et 39 points de remise, gagner un point de plus implique de l’arracher avec les dents », soupire-t-il. D’autant que, dans le même temps, une question revient dans la profession : les départs à la retraite, et les difficultés de transmission d’établissements qui les accompagnent.

Dernièrement, Christian Thorel, ancien propriétaire d’Ombres blanches (Toulouse) et Benoit Bougerol (Privat, à Toulouse et La Maison du livre à Rodez) le soulignaient : « Il faudrait peut-être inventer un système de soutien pour aider à la transmission des librairies. La profession dispose paradoxalement de beaucoup d’aides à la création de nouvelles librairies, mais pas pour leur reprise par de nouvelles générations. »

Si à son échelle, l’entrepreneur a reçu quelques propositions pour reprendre des commerces, pour de jeunes libraires, ces aventures s’avèrent compliquées. « En outre, s’ajoutent des notions de distances, qui n’existent pas à Paris ou dans la petite couronne. Quand on s’éloigne, en banlieue, les distances qui semblent courtes à vol d’oiseau prennent des proportions bien plus importantes en temps de trajet. » Autrement dit, l’emplacement et son territoire sont intrinsèquement liés.

Pas faute, en 2020, d’avoir vécu « une année de “Folies” », plaisante-t-il. « Plus les librairies étaient petites, plus les ventes ont été importantes — parce que les grands établissements tombaient sous le coup de jauges limitant le nombre de personnes, et donc le chiffre d’affaires. » Mais les six, douze prochains mois, laissent planer nombre d’incertitudes.

« Nous arrivons à une période où, après 18 mois de dingues, les équipes sont rincées, le e-commerce a pris des proportions incroyables, et le Pass Culture entraîne l’arrivée d’une clientèle de jeunes nouvelle. Personne ne s’en plaint vraiment, mais dans les circonstances, et sans pouvoir prévoir, il n’y a pas eu d’embauches. Chaque réouverture a provoqué un raz de marée, avec des équipes en surrégime », analyse Jacques-Étienne Ully.

« Le paradoxe, c’est l’usure et le chiffre, simultanément, qui deviennent trop d’un coup. » La reprise des autres activités culturelles, étalée dans le temps et progressive, occasionne également un stress véritable pour chacun. « Personne n’a vécu cette situation, et personne ne sait comment anticiper… »