Comédie du Livre du 4 au 6 juin : une programmation littéraire 100 % en ligne

« Après l’annulation de l’édition 2020, et face à une pandémie qui n’est pas encore vaincue, la Comédie du Livre a dû, cette année, se réinventer. En faisant le choix d’une édition 100 % numérique, nous savions bien sûr ce à quoi nous allions devoir malheureusement renoncer : la joie des découvertes et des rencontres entre auteurs et lecteurs autour des stands des librairies, les animations et ateliers pour les jeunes et moins jeunes, le plaisir d’assister ensemble à des rencontres littéraires, des lectures musicales, des débats », indique Michaël Delafosse, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole. Cependant, la mairie a jugé primordial de ne pas renoncer et de maintenir « vivant le lien entre la Comédie du Livre et son public en offrant à ce dernier une belle programmation, riche et variée ». Ainsi, en découle une programmation attachée aux littératures d’ailleurs, avec la présence d’auteurs croates et des rendez-vous dédiés aux littératures africaines, véritable prélude au sommet Afrique — France qui aura lieu début octobre à Montpellier. « Je tiens à remercier l’équipe de la Comédie du Livre, la direction de la Culture et du Patrimoine et l’ensemble des directions et services concernés, qui ont su faire preuve d’inventivité et de réactivité pour relever le défi d’une édition par temps de pandémie. Chacune des rencontres mises en ligne se veut une invitation à la lecture : alors, une fois l’écran éteint, n’oublions pas de retourner chez nos libraires afin de retrouver le contact matériel, si précieux, essentiel pour tant d’entre nous, avec le livre. » Les grands rendez-vous de la Comédie

Lecture musicale de Olivia Ruiz - Vendredi 4 juin à 20h

Olivia Ruiz a fait son entrée en littérature avec La Commode aux tiroirs de couleurs (JC Lattès, avril 2020), dans lequel elle réinvente l’histoire de sa famille d’immigrés espagnols ayant fui le franquisme au moment de la guerre d’Espagne. Le temps d’une lecture musicale, la primo-romancière sera sur scène avec deux musiciens pour entamer un dialogue entre textes et sons, façonnant ainsi une narration musicale et littéraire à l’image de son univers artistique. Lecture musicale et dessinée de Florent Marchet - Samedi 5 juin à 20h

Une lecture musicale et dessinée de Florent Marchet est proposée autour de son premier roman Le Monde du vivant (Stock, 2020), en tandem avec le dessinateur et graphiste Elliot Royer.



Trouver sa voix, choisir sa vie - Vendredi 4 juin de 14h à 15h

Discussion entre Maylis de Kerangal (Canoës Gallimard, 2021), Gaëlle Josse (Ce matin-là, Notabilia, 2021) et Paulina Dalmayer (Les Héroiques, Grasset, 2021) animée par Élise Lépine. Africa 2020 - Samedi 5 juin de 14h à 15h

À l’occasion du sommet Afrique France prévu en octobre 2021 à Montpellier et en partenariat avec Africa 2020, la Comédie du Livre invite Ondjaki, auteur de GrandMèreDixNeuf (Métailié, 2021). L’entretien sera mené par Hubert Artus, LireLe Nouveau Magazine littéraire et Anne-Sophie Pellegry (Via Occitanie).



Polar, toutes les nuances de noirs - Dimanche 6 juin de 15h à 16h

Table ronde avec Thomas Cantaloube (Frakas, Gallimard, 2021), Caroline De Mulder (Manger Bambi, Gallimard, 2021), et Alexandre Galien (Le Souffle de la nuit, Michel Lafon, 2020) animée par Hubert Artus et Anne-Sophie Pellegry (Via Occitanie). Rendez-vous avec la Croatie - Vendredi 4 juin de 15h à 16h

Rencontre avec le bédéiste croate Danijel Zezelj, autour de son œuvre Van Gogh: Fragments d'une vie en peintures (Glénat, 2020) animée par Guénaël Boutouillet et traduite par Chloé Billon.

Les éditions Sarbacane à l'honneur

Les éditions Sarbacane viennent fêter avec les lecteurs de Montpellier et de la Métropole les 18 ans d’une aventure éditoriale exceptionnelle. Spécialisée en littérature jeunesse, Sarbacane est une maison ouverte et dynamique en plein essor, avec un catalogue d’albums riches de sens: sens de l’humour, sens de la création, sens de la narration, de la réflexion, de l’esthétique. Enfin, Sarbacane édite depuis 10 ans des BD jeunesse et adulte à forte personnalité, drôles, étonnantes, passionnantes.