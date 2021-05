Sarcelles : une librairie mobile pour célébrer les auteurs et éditeurs africains

En novembre 2020, un premier événement en présence des artistes Soro Solo, Gabriel Kinsa, Jean-Philippe Rykiel, Lansiné Kouyaté avait été organisé et retransmis en direct sur la chaîne TV Twitch de la Ville de Sarcelles. Tous ces artistes, et d'autres encore, seront à Sarcelles pour accompagner le tout premier voyage de ce beau camion et venir à la rencontre de tous les sarcellois.

La tournée se terminera par une grande fête sous l'auvent du camion sur la Place de France à Sarcelles en compagnie de Soro Solo, du conteur Gabriel Kinsa et du duo de musiciens Jean-Philippe Rykiel et Lansiné Kouyaté.

L'accès à la bibliothèque et aux spectacles de l'African Book Truck est libre et gratuit, en respectant le nombre de personne autorisé. L'accès est aussi prévu pour les personnes à mobilité réduite avec un accès direct à l'espace extérieur et accès à l'espace intérieur grâce à une rampe.

Progamme :

Lundi 31 mai

Ecole Maternelle Jean Jaurès, 6 avenue du maréchal Pierre Koenig (Ateliers pour les scolaires)

Mardi 1er juin

Ecole Elémentaire Le Long, 5 rue Thévenin 95200 (Ateliers pour les scolaires)

Mercredi 2 juin

Centre Social des Sablons, place françois bloch-laine (Ateliers pour les familles)

Jeudi 3 juin

Ecole Primaire Jean Jaurès 1, 6 avenue du maréchal Pierre Koenig (Ateliers pour les scolaires)

Vendredi 4 juin

Ecole Elémentaire Anatole France, allée Jean-Jacques Rousseau (Ateliers pour les scolaires)

Samedi 5 juin :

Place de France Après-midi festif sous l'auvent de l'African Book Truck (Tout public dans la limite des places disponibles et du respect des règles sanitaires)

Pour la suite de l'aventure, L'African Book Truck vous donne rendez-vous du 12 au 13 juin à Marseille dans le cadre du festival Africa Fête à la Friche La Belle de Mai.