Un éditeur italien publie officiellement le Vanessavirus de Matzneff

Vanessavirus, un livre de cent pages composé de courts chapitres, n’est pas une simple réponse au livre de Vanessa Springora (Le consentement, Grasset, 2019, que Matzneff affirme ne pas avoir lu). D’après Il Giornale, le livre représente, selon l’auteur, d’une part « un dernier acte d’amour envers la petite fille du passé et en même temps le souvenir d’une histoire de sentiments […] De l’autre, son propre récit des faits et le compte-rendu de la chasse à l’homme […] déclenchée contre lui par les salons culturels, les réseaux sociaux, les directeurs de journaux, les éditeurs ».

Le livre est traduit en italien par le journaliste et homme politique Giuliano Ferrara, un ami de longue date de Matzneff, qui a d’ailleurs signalé le texte aux éditeurs italiens.

Pourquoi l’Italie ? L’auteur était en Italie au moment de la publication du livre de Vanessa Springora et a rédigé son dernier ouvrage en Italie, à Bordighera. Il est également très amoureux de l’Italie et parle parfaitement l’italien.

La réception du livre en Italie

Mais l’Italie nous offre aussi un autre point de vue sur l’affaire Matzneff. En effet, comment est perçue cette affaire au-delà des Alpes ? Le journaliste italien Giampiero Mughini, l’un de ses amis qui a pu acheter et lire l’original français, se réjouit de la publication du livre en Italie.

« Et heureusement qu’il existe en Italie une maison d’édition aussi moderne que libertaire, Liberilibri de Macerata, qui s’honore d’avoir imprimé l’édition italienne de Vanessavirus de Gabriel Matzneff, une longue histoire proposée dans la traduction de Giuliano Ferrara. Un exploit que j’envie à Giuliano, c’est-à-dire de s’être mesuré à la prose […], de l’un des plus grands écrivains de la littérature française contemporaine », assure-t-il.

Son traducteur affirme que l’auteur a été « humainement, culturellement, spirituellement, moralement, matériellement détruit par un scandale inattendu, il y a un an et quelques mois il est devenu un intouchable, à l’exception d’un très petit nombre d’amis tous l’ont abandonné, renié […] avec le soutien unanime d’un système médiatique qui n’avait jamais opposé la moindre objection à toute son œuvre littéraire, sous l’échafaud dressé pour exécuter sur la place le “pédocriminel” ». (voir Il Foglio) Voici comment l’ouvrage est présenté en Italie.

“Le droit de réponse à la base de la vie civile”

« Désigné par Vanessa comme son bourreau, Matzneff se trouve à son tour victime du néo-moralisme d’une cancel culture aux effets liberticides — écrit dans une préface au livre l’éditeur Aldo Canovari — et il est ainsi devenu un auteur interdit à mettre à l’index ».

Le point de vue de ses éditeurs est donc celui d’avoir défendu la liberté d’expression, le droit de réponse d’un des plus grands écrivains de la France contemporaine, qui apparaît à la presse italienne comme « condamné au silence » dans son pays – toujours selon le Huffington Post.

Nous avons pu interpeller directement le directeur éditorial de Liberilibri, maison fondée en 1986 par Aldo Canovari et Carlo Cingolani. Il s’appelle Michele Silenzi et il nous a expliqué son choix de publication : « Nous avons publié ce livre parce que nous avons estimé qu’il était juste de donner un droit de réponse à un homme qui a vu sa vie détruite et à un artiste qui a vu son œuvre détruite. Et le droit de réponse est la base de la vie civile. »

Et d'ajouter : « En outre, et c’est le plus important, un éditeur doit donner au public la possibilité de confronter les multiples faits afin que chaque lecteur puisse se forger sa propre opinion. Il est évident que tout cela n’aurait pas été possible si nous n’avions pas considéré ce texte comme ayant une grande valeur littéraire. »

Les raisons qui ont poussé les éditeurs à publier le texte sont donc multiples. Nous verrons si d’autres éditeurs dans d’autres pays adopteront la même position. Toutefois, le texte n’a pour l’instant pas cessé de susciter des polémiques ainsi qu’un débat sur le droit de réponse et la liberté de publication.

Procès, à suivre

En France, le procès intenté contre Gabriel Matzneff par l’association L’Ange bleu, qui défend les victimes de pédocriminels, mais œuvre également dans la prévention, a été annulé par le tribunal. Ce dernier, sautant sur une erreur de procédure que l’avocat de Matznef, Emmanuel Pierrat, avait avancée, a décidé que l’accusé échapperait au procès.

Pour autant, l’association et son avocat ont clairement indiqué à ActuaLitté que cette manière de faire ne passerait pas : « L’empressement du tribunal à évacuer cette affaire m’oblige à porter plainte : nous allons saisir le Conseil supérieur de la magistrature, contre la 17e Chambre. Et bien entendu, nous ferons appel de cette décision inique : la justice s’est prononcée contre les victimes, c’est de l’amateurisme. »

Me Mehana Mouhou, avocat de l'association, soulignait : « Il y a des enfants, devenus adultes, qui souffrent toute leur vie : la relaxe de Gabriel Matzneff ajoute un traumatisme supplémentaire autant qu’elle cautionne implicitement son comportement. S’il le faut, nous porterons l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme : personne ne peut laisser ainsi une telle fiction juridique sans réagir. »

En France, Vanessavirus n'a toujours pas convaincu d'éditeur. De l'autre côté des Alpes, peut-être a-t-on plus le goût de la provocation...