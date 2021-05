Salon du livre de Montréal : Geneviève Harvey nommée responsable communication et marketing 

Reconnue pour son dynamisme, sa créativité et son professionnalisme, Geneviève Harvey concentre toutes ses énergies à la promotion et au rayonnement de la culture québécoise et de ses artisans depuis près de 20 ans.

Geneviève Harvey a occupé le poste de responsable des communications au sein du Groupe HMH pendant 10 ans, suivi d'un passage au sein d’un organisme culturel de l’Est de Montréal. Elle retrouve aujourd'hui, avec enthousiasme, l'univers du livre qui lui est si cher.

« Je suis persuadé que Geneviève Harvey contribuera de façon importante au rayonnement et à la transformation de notre événement phare, au développement de partenariats porteurs, au déploiement de nouvelles activités et à la continuité de notre mission de promouvoir le livre et la lecture dans un contexte inédit dans l’histoire du Salon », assure Olivier Gougeon, directeur général de la manifestation.

