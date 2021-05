Mettre fin au contrôle d'Amazon sur le commerce en ligne

Le procureur général de Washington, Karl Racine, a lancé l’offensive : selon lui, la société aura augmenté le prix de certains produits, sans justification particulière, et maintiendrait de la sorte une situation monopolistique. La plainte du procureur souligne qu’Amazon empêche, par des dispositions contractuelles, les revendeurs de sa marketplace de proposer les mêmes produits à des prix inférieurs.

« Aujourd’hui, mon cabinet a déposé une plainte antitrust contre Amazon pour abus illégal et maintien de son pouvoir de monopole par le contrôle des prix sur le commerce de détail en ligne, cela en violation de la législation de DC. Durant des années, Amazon a contrôlé les prix de vente en ligne, grâce à ses clauses et politiques contractuelles restrictives. Amazon exige des vendeurs tiers qu’ils acceptent de ne proposer leur produit nulle part ailleurs sur internet — pas plus sur leurs propres sites — à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués sur Amazon. »

FRANCE: Amazon assigné pour concurrence déloyale

Évidemment, une pareille procédure impliquera des dommages-intérêts si elle aboutit, mais là n’est pas le plus croustillant. En effet, depuis des années, les autorités de régulations américaines se penchent sur le problème, ayant multiplié auditions et enquêtes. À ce titre, en 2019, Amazon avait fait sauter de ses accords de partenariats des clauses restrictives comme celles dénoncées.

Chassées, elles seraient revenues sous d’autres formes de rédaction, impliquant cette fois des sanctions d’Amazon contre les revendeurs récalcitrants. Pour exemple, le retrait du bouton d’achat, ou la suspension des comptes vendeurs. Cruel…

« Ces accords imposent également un prix plancher artificiellement élevé sur le secteur du commerce et garantissent des frais élevés, que facture Amazon aux revendeurs — jusqu’à 40 % du prix du produit », note le procureur.

Évidemment, en imposant des tarifs plus élevés, la firme prend une commission plus confortable sur les transactions — si le pourcentage ne varie pas forcément, les sommes qui en découlent augmentent par conséquent.

L’entreprise a diligenté un porte-parole qui entend démontrer l’erreur du procureur : les revendeurs seraient libres de fixer le prix public qu’ils souhaitent. Et bien au contraire, la firme est heureuse de disposer du plus grand nombre de références possible à des montants attractifs pour les clients.

L’affaire n’a pas fini d’agiter les tribunaux…

De ce côté de l’Océan, Emmanuel Macron a décidé de mobiliser son gouvernement pour soutenir les librairies et autres revendeurs de livres, en rétablissant une juste concurrence entre Amazon et eux. En effet, il s’agit de contraindre le géant américain à ne plus appliquer des frais de port de 1 centime sur les expéditions de livres à domicile – une modalité pratique que seule une pratique de dumping pouvait permettre…

