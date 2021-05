La vie (secrète) et l'oeuvre de Banksy racontées aux enfants dans un livre

Un des artistes majeurs de notre temps vit masqué, et son identité reste un grand mystère. Alors qu'une de ses œuvres s'est vendue pour 16,8 millions £ aux enchères en mars dernier, un ouvrage destiné aux plus jeunes leur fait découvrir la carrière et les réalisations de Banksy.

Ses œuvres, réalisées dans les rues de Londres, gagnent en notoriété dans les années 2000, aidées par des commandes de plusieurs pochettes d'albums, notamment pour le groupe Blur ou le DJ Danger Mouse. Mêlant volontiers onirisme et désillusion, elles sont rarement dénuées de messages politiques.

L'artiste s'est d'ailleurs illustré dans des zoos, sur la barrière de séparation israélienne et plus récemment dans une prison britannique qui a abrité Oscar Wilde, pour marquer les esprits et éveiller les consciences.

Banksy Graffitied Walls and Wasn't Sorry propose de faire découvrir cette carrière et ces réalisations à des enfants âgés de 4 à 7 ans (ou plus, évidemment).

Fausto Gilberti a signé des dessins simples, mais évocateurs, qui laissent tout son mystère au street artist. Et mettent en avant, comme de petites mascottes anti-système, les rats qui sont devenus une marque de fabrique de Banksy...

La traduction du livre en français ne semble pas encore prévue.

via Colossal