Covid : des trésoreries malmenées en 2020, “devenues inexistantes” en 2021 

Avec 69 éditeurs répondants sur le territoire — soit 39 % des structures — le résultat est sans appel : plus les entreprises sont importantes en salariés (300 à 1 million € de CA), plus les conséquences de la pandémie furent importantes. Ce groupe représente 29,6 % du panel, découpé en trois catégories : les maisons de moins de 100 k€, soit 29,6 %, celles entre 100 et 300 k€, soit 33,4 % et un dernier bloc, de plus d’un million €, soit 7,4 % (donné à titre indicatif).

« L’enquête montre en effet des pertes de chiffre d’affaires entre 13 et 37 % sur l’année dernière. Particulièrement touchées, les structures entre 300 000 et 1 million d’euros de CA (qui sont celles avec le plus de salariés) ont perdu quasiment 40 % de leur chiffre en 2020 », relève l’association Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. « Si sur la période critique d’avril et mai, une majorité de maisons a été aidée, sur l’automne, deuxième pic de la crise, moins d’un tiers des maisons ont pu être soutenues par les pouvoirs publics. »

Les différentes structures ont pu bénéficier d’aides publiques durant les mois de mars, avril et mai 2020, mais les plus modestes n’auront rien perçu ni obtenu entre juin et octobre, souligne-t-on. « Ces chiffres rejoignent ceux de l’enquête interne de l’association réalisée en décembre 2020. Parmi ses résultats, les trois quarts des répondants estimaient que les aides avaient été très loin de compenser les pertes. Et les éditeurs étaient plus de 80 % à être inquiets pour leur avenir », poursuit l’association.

Or, depuis le début de l’année 2021, les inquiétudes vont croissantes : l’ensemble des répondants estime à 3,778 millions € les besoins liés aux pertes d’exploitation sur l’année 2020. Les trésoreries malmenées « sont devenues inexistantes aujourd’hui », notent les éditeurs. D’autant que la troisième vague, avec une nouvelle salve de fermetures de points de vente — associée aux nombreux retours de livres, que les librairies ont renvoyés des deux premières vagues — « ont eu pour conséquences de nombreux frais supplémentaires (liés par exemple au surstockage) et des problèmes pour commercialiser les titres à venir, sans compter par exemple les pertes en valeur des stocks par dépréciation ».

Par ruissellement, les mêmes causes provoquent les mêmes effets chez les sous-traitants, mais également pour les auteurs, déjà précarisés.

L’étude de l’agence « montre combien les maisons d’édition indépendantes ont besoin du soutien de tous et toutes et qu’il est important que le dialogue soit ouvert très rapidement avec les pouvoirs publics, jusqu’au plus haut niveau, car seul leur appui peut permettre des actions structurelles et pérennes ». Une analyse que partageaient déjà plusieurs distributeurs indépendants, sollicités par ActuaLitté dans le cadre d’une enquête.

DISTRIBUTEURS: regards sur l'après pandémie 2020

« Nous encourageons le public à soutenir les éditeurs de notre région, mais aussi les pouvoirs publics à se saisir du dossier pour trouver des solutions qui permettront de soutenir la création et la dynamique économique de ce tissu d’entreprises qui représente directement 116 maisons d’édition indépendantes, et plus encore qui en dépendent », concluent les éditeurs de la Région.

L'étude peut être consultée ci-dessous en intégralité et/ou téléchargée.

Crédit photo : 𝓴𝓘𝓡𝓚 𝕝𝔸𝕀/ Unsplash