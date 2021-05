La bibliothèque familiale Gaston Saffroy dispersée aux enchères

La dispersion de la bibliothèque familiale Saffroy se déroulera en trois actes, le 25 mai prochain à Paris. Livres anciens, manuscrits, ex-libris, reliures armoriées et autres occuperont le premier, centré sur la bibliothèque familiale elle-même.

Grand spécialiste de la généalogie et de l'héraldique, Saffroy possédait lui-même de très belles pièces, dénichées et acquises avec son épouse Éliane (1918-2020). Parmi celles-ci, un important manuscrit copié pour Claude de Guénégaud, seigneur du Plessis-Belleville. Estimé entre 4000 et 6000 €, cet ouvrage comporte les armoiries de tous les Princes, seigneurs et Commandeurs, et Officiers de l’Ordre du Saint-Esprit.

Des reliures personnalisées seront aussi au rendez-vous, aux armes du président de Thou, de la famille Colbert, ou encore de la comtesse de Verrue... De nombreux almanachs royaux et impériaux, des manuscrits héraldiques et généalogiques complètent cette impressionnante collection.

Du côté des manuscrits et autographes, des correspondances de Claude Monet, des échanges entre Louise Michel et Clémenceau ou encore un Cahier manuscrit pour Bobino de la main de Georges Brassens (1976) passeront sous le marteau.

Enfin, la dernière partie réservera quelques pièces remarquables aux yeux des bibliophiles, dans le domaine du livre illustré. Comme cette Histoire de la princesse Boudour. Conte des mille et une nuits, traduit par le Dr Joseph-Charles Mardrus et illustré par François-Louis Schmied, estimée entre 40.000 et 60.000 €.

Schmied. Mardrus (Joseph-Charles) Histoire de la princesse Boudour. Conte des mille et une nuits. 27,7 x 20 cm Estimation: 40 000 - 60 000 €

Parmi les autres textes illustrés, excusez du peu, des œuvres signées par Pablo Picasso, Fernand Léger ou encore Hans Hartung et Zao Wou-Ki...

« Des livres armoriés, aux traités de noblesse, en passant par les manuscrits d’héraldique, nul doute que la Bibliothèque Gaston Saffroy ravira les amateurs d’histoire. De Picasso à Zao Wou-ki, de Schmied à Dali, la seconde partie de la vente mettra le livre illustré moderne à l’honneur », souligne Frédéric Harnisch, directeur du département Livres & Manuscrits d'Artcurial.

La vente sera précédée par des expositions publiques, les jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 mai 2021 de 11h à 18h, et le lundi 24 mai 2021, de 11h à 13h.

Photographie : Manuscrit - Ordre du Saint-Esprit - vers 1660 (?). Estimation : 4000 - 6000 €