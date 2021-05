Paris : trois autrices de BD à l'honneur dans une vente aux enchères

Le 16 juin à 17 h, au 9 avenue Matignon, dans le 8e arrondissement de Paris, la maison de vente aux enchères Christie's organise une vente dédiée aux femmes artistes, scientifiques, écrivaines et créatrices. Réunissant de nombreuses disciplines artistiques : tableaux anciens et modernes, sculptures, livres manuscrits, photographies, gravures, design, bijoux et mode, elle couvrira cinq siècles de création depuis le XVIe siècle. Christie's mettra également à l'honneur la bande dessinée, à travers trois autrices de renom : Pénélope Bagieu, Catherine Meurisse et Florence Cestac.