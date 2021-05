4 finalistes pour le Prix de traduction du Centre Culturel Irlandais

Les finalistes du Prix de traduction 2021 :

Carine Chichereau pour Les amants de Coney Island de Billy O'Callaghan, paru chez Grasset

Madeleine Nasalik pour Dans la joie et la bonne humeur de Nicole Flattery, paru aux Editions de l'Olivier

Nicolas Richard pour D'os et de lumière de Mike McCormack, paru chez Grasset

Catherine Richard pour Entrez dans l'arène en même temps que l'orage de Danny Denton, paru chez Buchet-Chastel.

Le traducteur ou la traductrice lauréate sera annoncée en novembre prochain.

Seules les premières traductions ayant paru pendant les deux années précédant le Prix peuvent concourir pour la récompense, décernée tous les deux ans. Il peut s’agir de traductions en français ayant paru dans d’autres pays que la France (Belgique, Canada…).

Le jury 2021 rassemble Cliona Ni Riordain, présidente du jury, Professeur des universités et directrice du groupe de recherche en études irlandaises à l'université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, traductrice et spécialiste de la traduction littéraire ; Sinéad Mac Aodha, vice-présidente du jury, directrice de Literature Ireland ; Martine Hennard Dutheil de la Rochère, professeur d'Anglais et de Littératures Comparées à l’Université de Lausanne (Suisse) ; Mona de Pracontal, traductrice et lauréate du Prix de Traduction 2019, et Frédérique Roussel, journaliste à Libération.

En 2019, le Prix a donc été remis à Mona de Pracontal, traductrice du roman Rien d’autre sur Terre de Conor O’Callaghan, Éditions Sabine Wespieser.

