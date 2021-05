Johny Pitts lauréat du Prix européen de l'Essai pour Afropéens

Depuis 1975, le Prix Européen de l’Essai veut attirer l’attention sur des d’auteur·e·s dont l’oeuvre peut avoir valeur de témoignage et qui offrent une critique féconde des sociétés actuelles, de leurs pratiques et de leurs idéologies.

La récompense est dotée à hauteur de 20.000 francs suisses.

Le résumé de l'éditeur pour Afropéens :

Le premier livre sur l'identité afro européenne ! Comment les Européens d'origine africaine jonglent-ils avec leurs multiples identités ? C'est avec cette question que Johny Pitts, né d'une mère européenne et d'un père afro-américain, parcourt Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Moscou, Marseille, Lisbonne... Dans cette Europe des invisibles, il interroge des Afropéens pour savoir comment ils vivent au quotidien leur double identité – noire et européenne. Son essai fait entendre leurs voix auxquelles s'ajoute celles des écrivains Noirs dont il suit les traces (comme James Baldwin, Frantz Fanon...). Johny Pitts démontre la nécessité de sortir des clichés du " nigga " (l'homme Noir du ghetto) et du " king " (hipster, rappeur, footballeur Noir qui a réussi). Il montre avec brio qui sont les afro-européens d'aujourd'hui et comment ils se forgent de nouvelles identités. Un document inédit, illustré de nombreuses photographies prises par l'auteur, et qui s'inscrit dans un projet plus vaste (www.afropean.com). Ce livre a reçu le Prix Jhalak 2020, un prix prestigieux britannique.

Johny Pitts est écrivain, photographe et journaliste. Il a à la télévision en tant que scénariste et présentateur pour MTV, Sky One, ITV, Channel 4, Discovery Channel et, actuellement, pour la BBC. Il a fondé la revue en ligne Afropean.com, qui explore les interactions sociales, culturelles et esthétiques des cultures noires et européennes. Il est né et a grandi à Sheffield au Royaume Uni et vit actuellement à Marseille.

Le Prix européen de l'Essai a déjà salué des auteurs aussi divers qu’Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Tzvetan Todorov, Amin Maalouf, Siri Hustvedt, Alessandro Baricco. De grands noms de la pensée en Suisse, dont Jean Starobinski, Iso Camartin, Peter von Matt ou Alain de Botton, ont également été couronné du Prix Européen de l’Essai.