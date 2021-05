François Abélanet et Voutch inaugurent Les Mots Libres

Décorateur de théâtre, de cinéma, scénographe, sculpteur d’espace, François Abélanet jongle avec la géométrie, les perspectives, les apparences. Il est un des anamorphistes les plus connus au monde. Il crée pour la Ville de Courbevoie et Les Mots Libres, l’événement dédié au mot sous toutes ses formes, une impressionnante sculpture d’acier : JEdeMOT. Celle-ci accueillera les visiteurs sur le parvis du Centre événementiel.

Le 1er juin, 18 h 30 : Les lettres d’acier. Oxydées. AnaMOTmorphosées. Prêtes à être captées. Facebookées. Instagrammées. Par chacun... S’animent avec un happening :

• Pépito Matéo, le conteur joue avec les mots. Poésie, conte et jeux de mots, tout est bon pour faire résonner MOT.

• Linda Edsjö transforme les sons joue de la percussion et fait sonner la sculpture comme on fait sonner les mots.

• Mathilde Vrignaud danse et met en vie l’espace du MOT sur le parvis. Le sol est jonché de bannières.

• Le calligraphe Christophe Badani, avec ses pinceaux écoute, et rassemble toutes les vies du MOT pour en faire une œuvre spontanée.

L’anamorphose sera présente sur le parvis du Centre Événementiel de Courbevoie, tout l’été, du 1er juin au 31 août.

Passionné de Land Art, architecte DPLG, François Abélanet décline sa passion pour la création, le décor et bien sûr l’anamorphose via ses installations monumentales. Tour à tour décorateur de théâtre, de cinéma, scénographe, sculpteur d’espace, anamorphiste, il jongle avec la géométrie, les perspectives, les apparences. Il est aujourd’hui un des anamorphistes les plus connus au monde.

Voutch à Courbevoie

Voutch est né à Courbevoie. Dessinateur d’humour, connu pour ses gouaches et son caractère de cochon, il est également victime d’un syndrome de perfectionnisme aigu, hélas totalement irréversible. Et, depuis plus de 20 ans, il poursuit sa peinture caustique du monde qui nous entoure avec un humour aussi cinglant que subtil.

On retrouve avec l’exposition Voutch à Courbevoie ses personnages épurés, immergés dans l’absurdité contemporaine. On découvrira aussi sa vision des Fables de La Fontaine et bien d’autres dessins.

Une exposition inédite (du 1er au 17 juin à l’Espace Carpeaux de Courbevoie) d’environ 78 pièces dont :

• 15 tirages numériques des Fables de La Fontaine (Le Cherche Midi)

• 15 tirages numériques de T’es sûr qu’on est mardi ?

• 48 gouaches originales principalement des ouvrages Tout se mérite et De surprise en surprise

• Le travail numérique de Voutch sur son blog du Monde.

A retrouver à l'Espace Carpeaux (15 Boulevard Aristide Briand, du mardi au vendredi de 14 h à 20 h et le samedi de 10 h à 19 h.)

Une heure avec Voutch & Gérard Jugnot le samedi 12 juin

Le saviez-vous ? Voutch a illustré les Fables de La Fontaine (Le Cherche Midi) tandis que Gérard Jugnot a revisité Perrault, La Fontaine et Grimm dans C’est l’heure des contes (Flammarion). Leurs univers étaient faits pour se rencontrer.

Retrouvez-les pour un débat qui s’annonce savoureux ! (Centre événementiel de Courbevoie, 7 boulevard Aristide Briand Samedi 12 juin, de 15 h 15 à 16 h.)

Notons également que l’artiste plasticien Magnaboko proposera une fresque participative « Braffiti », une typographie qu’il a créée sur une inspiration de l’esthétique du braille.

ActuaLitté est partenaire de l'événement, et couvrira les rencontres et animations dès le 1er juin.