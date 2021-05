Livres d'art et d'architecture : une vente spéciale par Livres en luttes

En plus de cette vente thématique, la librairie accueille des milliers d’ouvrages sur divers thèmes variés : histoire, philosophie, essai, psychologie, politique, sciences, littérature française, classiques, polar, sciences fiction, livres pour enfant, mais également des CD, DVD et vinyles.

À 11h30, en partenariat avec le théâtre Jean Vilar, 2 artistes, une comédienne et un musicien oudiste viendront se produire sur la pièce Beyrouth ou bon réveil à tous de Lauren Ido Hussein et Ido Shaked

Livres en luttes est une association à but non lucratif crée en 2012. Elle est administrée par un groupe de passionnés de littérature aux valeurs militantes. L’association leur permet de concrétiser ce désir commun de récupérer des livres et de leur donner une seconde vie.

Grâce à la générosité, l’entraide et la solidarité de ses adhérents, l’association a pu disposer depuis mars 2016 d’un local accueillant des milliers de livres, organisé sous la forme d’une librairie associative. Aujourd’hui l’association dispose de 3 librairies supplémentaires.

Les recettes tirées des ventes de ces livres d’occasion servent à régler les salaires des 3 salarié(e)s, payer les charges et le reste est envoyé en soutien à la presse démocratique, l’Humanité, la Vie Ouvrière, La Marseillaise...

Les 3 salariés en CDI travaillent avec les bénévoles et participent au bon fonctionnement de l’association.

Ils s’occupent aussi de trier les livres et les destinent à la librairie, aux initiatives, à la vente sur Internet et aussi à d’autres associations.. Cette démarche permet à un plus large public et aux collectionneurs de trouver des ouvrages bien spécifiques.

L’association participe à divers événements en adéquation avec les valeurs qu’elle véhicule, comme lors de manifestations, de colloques, de rassemblements ou de festivals. Elle est également à l’origine de certains événements. En décembre 2019, par exemple, s’est déroulé le festival du roman noir et social qui fût l’occasion de rencontrer de nombreux auteurs qui par la suite ont pu être invités régulièrement dans la librairie.