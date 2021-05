Allemagne : Amazon dans le viseur de la lutte contre les cartels

Le 19 janvier dernier entrait en vigueur un amendement qui modifiait la loi allemande sur la concurrence, afin de mieux armer celle-ci face aux sociétés œuvrant principalement sur internet ou dans le domaine du numérique. Comme l'expliquait alors Andreas Mundt, directeur de l'Office fédéral de lutte contre les cartels, « l'économie numérique très dynamique et la croissance rapide de grandes plateformes en ligne rendent nécessaire la possibilité de procédures encore plus rapides et efficaces ».

Les nouvelles dispositions législatives permettent notamment à l'Office d'intervenir plus en amont pour interdire certaines pratiques, avant même que celles-ci soient adoptées par les entreprises. Dès la fin du mois de janvier, l'Office s'est ainsi penché sur les liens entre la multinationale Facebook et sa filiale consacrée à la réalité virtuelle, Oculus VR.

C'est au tour d'Amazon, à présent, de faire l'objet d'une procédure de l'Office fédéral de lutte contre les cartels. « Pour ce cas particulier, nous allons déterminer quel est le poids d'Amazon au sein de la concurrence, sur plusieurs marchés. Un écosystème qui se développe sur plusieurs marchés et représente ainsi un pouvoir économique qu'il est quasiment impossible de concurrencer constitue à ce titre un exemple caractéristique », explique Andreas Mundt.

En somme, et comme dans d'autres procédures, l'usage des données de la marketplace d'Amazon, au potentiel profit des propres produits de la firme, fera l'objet d'un examen attentif de l'Autorité de la concurrence allemande.

L'Office travaille déjà sur le cas Amazon, pour deux procédures : la première porte sur une possible manipulation des prix des produits vendus par les vendeurs tiers sur la marketplace, et la seconde sur de potentiels accords entre Amazon et des fabricants de produits électroniques, comme Apple, qui interdiraient l'accès à certains marchés, pour des vendeurs tiers.

Amazon fait l'objet de plusieurs enquêtes, en Europe, sur son usage des données des vendeurs tiers : une procédure a été lancée en Italie, et une autre par la Commission européenne elle-même.

