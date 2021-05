5e édition de La Bibliothèque parlante, le festival de la BnF

De Proust et Baudelaire à Marguerite Duras et Frida Kahlo en passant par les surréalistes ou Julien Gracq, des artistes venus de tous horizons proposent un programme de lectures qui éclairent l’œuvre et le parcours d’Henri Cartier-Bresson, ses inclinaisons, ses voyages et ses engagements : une immersion dans l’univers du célèbre photographe, pour qui la littérature et la peinture ont toujours été des compagnons de route.

Seront invités Abd Al Malik, Fanny Ardant, Pierre Assouline, Amira Casar, Nathalie Cohen, Marianne Denicourt, Cyril Dion, Constance Dollé, Clothilde Durieux, Benjamin Flao, Elsa Lepoivre, Marie Modiano, Emmanuel Noblet, Sonia Wieder-Atherton...

Cette année, en raison du contexte sanitaire, le festival se déroule à la fois sur site, avec des jauges réduites, et en streaming sur bnf.fr.

Vendredi 4 juin

Grand auditorium / 19h00 - 20h00

Amira Casar lit Mon cœur mis à nu, de Charles Baudelaire

Publié à titre posthume, réunit des fragments rédigés par Baudelaire en vue d’une œuvre à venir. Le titre et l’esprit lui en sont « soufflés » par Edgar Allan Poe – dont Baudelaire a été l’un des plus grands intercesseurs en France - dans une de ses Marginalia écrite une dizaine d’années plus tôt. Notes sur et à soi-même, souvenirs, commentaires sur ses contemporains, réflexions d’ordre éthique, esthétique et Mon cœur mis à nu moral : la voix du poète, toujours inspirée, s’exprime – tour à tour poignante, mordante ou virulente, au plus près d’un amer sentiment d’étrangeté au monde qui confine parfois à une rancœur assumée. L’anecdote veut qu’Henri Cartier-Bresson, qui avait toujours un recueil d’un de ses livres de chevet en poche, ait eu celui-ci alors qu’il s’apprêtait à être opéré... du cœur.

Tarif unique 10 euros, gratuit sur réservation avec les Pass BnF /à regarder aussi en streaming sur bnf.fr

Samedi 5 juin



Grand auditorium / 16h00 - 17h00

Marianne Denicourt lit Monsieur Proust

Au début des années 1970, Céleste Albaret raconte au micro de Georges Belmont les huit années extraordinaires qu’elle a passées comme gouvernante et confidente de Marcel Proust. Elle est auprès de lui à partir de 1914 et jusqu’à la mort de l’écrivain en 1922. Marianne Denicourt et Ivan Morane se sont appuyés sur ces 49 heures d’enregistrement pour créer une adaptation qui permet de vivre une expérience hors du commun : pénétrer dans la chambre-atelier d’un des plus grands écrivains du XXe siècle. (Céleste Albaret, Monsieur Proust, Robert Laffont, 2014)

Tarif unique 10 euros, gratuit sur réservation avec les Pass BnF / à regarder aussi en streaming sur bnf.fr

Le reste du programme est disponible ci-dessous :