Colombie : une violation des droits les plus élémentaires

Des rues en colère, qui affirment leur liberté d’expression, manifestement contre l’avis de pouvoir en place. Les manifestants protestent contre une réforme fiscale en faveur des entreprises ou le recul de l’âge de la retraite depuis la fin de l’année 2019. Désormais, la détérioration de l’économie accentue les inégalités.

Les écrivains du pays avaient déjà témoigné de leur solidarité, soulignant que la liberté d’expression ne s’arrête pas aux frontières des livres.

Carlos Vásquez Zawadzki, journaliste, éditeur et critique littéraire, par ailleurs président du PEN Colombie, écrivait que « les manifestations sont le reflet d’une société civile en quête d’égalité, d’équité et de paix. Les autorités doivent garantir à la société le plein exercice de la liberté d’expression et de la liberté artistique. Nos journalistes, écrivains et artistes sont un maillon essentiel de nos démocraties ».

Le Pen Club français s’élève de nouveau, et avec vigueur, contre la violente répression qui frappe la population colombienne. « En l’espace de dix jours, on compte déjà 46 morts, 1500 personnes emprisonnées, un millier de disparus… Force est de constater que les médias français rendent pour l’instant peu compte de cette situation », écrit l’organisation.

Ces violences sont la réponse donnée par le gouvernement, via sa police et des groupes paramilitaires, au grand mouvement de protestation sociale que les Colombiens ont baptisé le « Paro national ».

« Il s’agit évidemment d’une grave violation des droits les plus élémentaires, et de la liberté d’expression dont le droit de manifester est un élément fondamental », reprend le Pen International, qui tient à affirmer sa solidarité « envers les écrivains, les poètes, les journalistes colombiens » et affirme ses membres « mobilisés pour leur défense ».

Voilà deux jours, une nouvelle vague s’est levée après le suicide d’une manifestante. Âgée de 17 ans, elle avait été arrêtée par les forces de l’ordre – elle a été retrouvée morte au lendemain, après avoir accusé les policiers d’avoir abusé d’elle lors de son passage au commissariat. Un décès qui a jeté des milliers de Colombiens dans les rues de Madrid, en signe de solidarité.