Le Prix de littérature de l'Union européenne 2021 salue 13 lauréats

Les lauréats du Prix de littérature de l'Union européenne 2021 :

Albanie : Enkel Demi (nom de plume Tom Kuka), Flama, Botime Pegi

Arménie : Արամ Պաչյան (Aram Pachyan), P/F, Էջ հրատարակչություն (Edge)

Bulgarie : Георги Бърдаров (Georgi Bardarov), Absolvo te, Musagena

République tchèque : Lucie Faulerová, Smrtholka, Nakladatelství TORST

Islande : Sigrún Pálsdóttir, Delluferðin, Forlagið útgáfa (JPV)

Lettonie : Laura Vinogradova, Upe, Zvaizgne ABC.

Malte : Lara Calleja, Kissirtu kullimkien, Merlin Publishers

Pays-Bas : Gerda Blees, Wij zijn licht, Uitgeverij Podium

Portugal : Frederico Pedreira, A Lição do Sonâmbulo, Companhia das Ilhas

Serbie : Dejan Tiago Stanković, Zamalek, Laguna

Slovénie : Anja Mugerli, Čebelja družina, Cankarjeva založba

Suède : Maxim Grigoriev, Europa, Albert Bonniers Förlag

Tunisie : أمين الغزي (Amine Al Ghozzi), زندالي ليلة 14 جانفي 2011, Zayneb Éditions

« Le Prix de littérature de l'Union européenne (EUPL) célèbre et promeut l'incroyable créativité et diversité que l’on retrouve sur la scène littéraire contemporaine européenne. Plus que jamais, l'importance de la littérature est reconnue. Après plus d'un an de vie sous la Covid, les livres sont devenus plus “essentiels” encore. Félicitations aux lauréats », a souligné Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse.

Le Prix de littérature de l'Union européenne est porté par un consortium réunissant le Conseil des écrivains européens (European Writers' Council, EWC), la Fédération des Éditeurs Européens (FEE/FEP) et la Fédération européenne et internationale des libraires (European and International Booksellers Federation, EIBF), avec le soutien de la Commission européenne.

Photographie : illustration, Thijs ter Haar, CC BY 2.0