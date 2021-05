La biographie de Philip Roth par Blake Bailey retrouve un éditeur

L'éditeur américain de cette biographie de Philip Roth, WW Norton, avait rapidement réagi aux différentes accusations en cessant la commercialisation de l'ouvrage. Cette maison d'édition indépendante avait aussi annoncé qu'elle ferait don d'une somme équivalente à l'avance accordée à Bailey pour son livre à une association de lutte contre le harcèlement.

« Ces accusations calomnieuses sont anonymes, elles rapportent des propos infondés d'accusateurs anonymes, et elles ne peuvent être prises au sérieux », indiquait la défense de l'auteur après la publication de plusieurs témoignages de femmes, certaines dévoilant leur identité.

Valentina Rice, éditrice, rapportait ainsi que Bailey l'aurait violée, en 2015, alors qu'ils se trouvaient tous deux au domicile d'un critique littéraire du Times. Eve Peyton, une ancienne étudiante de l'écrivain lorsqu'il était professeur à la Nouvelle-Orléans, assurait également que l'auteur l'avait violée en 2003.

Dans des emails envoyés à plusieurs femmes dénonçant les faits, Blake Bailey reconnaissait un « comportement déplorable », tout en assurant n'avoir rien fait « d'illégal ».

S'assurer que le livre « ne disparaisse pas »

La décision de la maison d'édition WW Norton avait donné lieu à de nombreux commentaires, notamment celui de l'organisation PEN America, qui défend la liberté d'expression des écrivains. Reconnaissant la gravité des faits rapportés par plusieurs publications crédibles, l'organisation prévenait malgré tout l'éditeur, qui devait faire en sorte que le livre de Bailey « ne disparaisse pas ».

« Notre préoccupation, en tant qu'organisation qui défend la liberté d'expression et la littérature, est qu'une large offre de livres soit disponible », soulignait PEN America.

Le souhait de PEN America, mais aussi d'autres organisations, comme l'Authors Guild ou la National Coalition Against Censorship, se trouve satisfait. L'éditeur Skyhorse Publishing annonce en effet la publication de la biographie, dès le 15 juin prochain pour la version imprimée, et la semaine prochaine en numérique et audio, aux États-Unis.

Cette maison d'édition indépendante basée à New York s'était déjà portée volontaire pour publier l'autobiographie de Woody Allen, Apropos of Nothing, abandonnée par le groupe Hachette suite à des accusations d'agressions sexuelles portées à l'encontre du cinéaste.

via L.A. Times

Photographie : Blake Bailey en 2011 (David Shankbone, CC BY 2.0)