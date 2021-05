Divertissement : Amazon envisagerait l'achat de MGM

Les premières rumeurs remontent à ce début d’année, mais de fait, le PDG actuel d’Anchorage Capital, Kevin Ulrich, qui détient actuellement la MGM, s’agite. Son projet de rendre le studio plus sexy a finalement abouti à une probable mise en vente, pour près de 9 milliards $. Avec quoi ? Eh bien, on compte tout de même la licence James Bond, ou encore des classiques du cinéma américain — Ben Hur, Le Magicien d’Oz… ou encore La Panthère rose et les films Rocky. Certes, des références, mais vieillissantes, voire vieillottes.

Alors, pourquoi Amazon ? La première des réponses pointerait vers Prime Video, le service de streaming. Le catalogue de la MGM viendrait évidemment renforcer les actifs de cet outil. Les difficultés financières de la MGM, détenue par cette holding impatiente d’en faire sortir quelque chose, seraient partiellement résolues. Mais pour les 1400 salariés actuels, peu ou prou, la situation à Beverly Hills, où se trouve le siège social, n’aurait pas grand-chose d’enviable.

L’autre option serait évidemment de profiter des studios pour lancer de nouvelles productions. On le sait, le streaming vit avant tout de nouveautés, et plus encore, de productions exclusives. Or, depuis un an, les offres des uns et des autres n’ont pas vraiment été enrichies — sinon avec des œuvres anciennes.

Selon The Information, le montant de la vente reste celui des premières estimations, bien que la fourchette avancée soit plus large : entre 7 et 10 milliards $. Reste qu’en décembre 2020, quand les premières rumeurs ont fusé, le montant était encore de 5 milliards $ : nul doute que la holding envisagerait d’un bel œil de faire monter les enchères…

Mais le line-up des sorties promises ne fait pas non plus rêver : certes, le 25e James Bond est très attendu, du fait de ses multiples reports, de même que le reboot de La Panthère rose, cette fois en live action et animation, mais pour la suite...