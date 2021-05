Librairies : “Les ventes pendant le confinement génèrent moins de profit

La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) tente de dresser un bilan de la situation des points de vente du livre, au cours de l'année 2020, au niveau mondial. Les données de plusieurs pays ont été relevées ou collectées, parfois par l'intermédiaire des associations nationales de professionnels, pour fournir un panorama représentatif.

Dans 88 % des pays interrogés, les libraires se sont retrouvés contraints à la fermeture, au moins à une reprise, lors d'un confinement, ce qui a indéniablement participé à une baisse des ventes de livres en 2020, par rapport à l'année 2019. De 10 % ou plus dans près de la moitié des pays étudiés, tout de même, mais l'on note également une hausse des ventes de 6 % ou plus dans près d'un quart des marchés.

Les gouvernements de la totalité des pays étudiés ont mis en place des aides économiques, mais seuls 30 % d'entre eux ont organisé un soutien économique spécifique aux librairies.

Les (rares) bonnes nouvelles de la fin 2020, qui indiquait des hausses des ventes de livres, notamment sur les marchés anglophones ou dans plusieurs pays d'Europe, sont à relativiser pour l'EIBF. En Suède, le marché du livre a ainsi gagné 8,7 % de ventes, en volume, en 2020, mais, la même année, celles en librairies physiques ont baissé de 19 %. En Bulgarie, même observation de la profession, qui note une hausse des ventes en ligne, au détriment des librairies.

La localisation des librairies a aussi engendré des inégalités face aux règles sanitaires et à la pandémie : des enseignes situées dans des centres commerciaux, par exemple, ont fait face à des périodes de fermeture plus longues.

Plus généralement, « les fermetures ont eu un impact important sur le chiffre d'affaires. Les ventes réalisées pendant les confinements génèrent moins de profit (frais de port, commande individuelle, mesures d'hygiène, etc.) », souligne la Fédération des éditeurs et des libraires allemands.

Évidemment, les librairies dépourvues de site internet ont encore plus durement ressenti les effets des confinements et de la pandémie. Certaines aides, comme en France et en Allemagne, cherchent d'ailleurs à rectifier le tir en proposant des aides spécialement dirigées vers la création d'une plateforme internet.

Le rapport complet se trouve à cette adresse.

