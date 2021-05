Comme une “exposition universelle” : une Biennale des Langues à Lyon

La Première Biennale des Langues se tiendra du 27 au 30 mai 2021 (9h-19h) à Lyon, dans la cour du Centre Berthelot (Lyon 7e) et dans divers lieux partenaires aux alentours comme le cinéma Comœdia et le rectorat de Lyon.

Les deux premiers jours (jeudi 27 et vendredi 28 mai) seront dédiés à l’accueil des scolaires. Ils permettront de prévoir un accompagnement personnalisé aux classes et au jeune public, de concert avec les équipes enseignantes. Les deux jours suivants (samedi 29 et dimanche 30 mai) seront ouverts au grand public, qui pourra également visiter la Biennale dès le jeudi et le vendredi pendant les nocturnes de 17h à 19h.

À la manière d’une exposition universelle, la Biennale des Langues sera composée de plusieurs pavillons thématiques qui permettront d’aborder les langues sous différents aspects et de vulgariser leur compréhension.

En parallèle de la manifestation qui prendra place dans les différents lieux présentés précédemment, la Biennale des Langues sera également proposée dans un format numérique sur un site internet dédié. Les ateliers et tables rondes des différents pavillons seront filmés, ainsi que les rencontres et les débats afin de rendre toutes les expériences proposées aussi immersives que possible. Ces captations seront diffusées en direct et accessibles sur le site de la Biennale.

Parmi les invités de cette première Biennale, Yvan Amar, Fabio Armand, Samantha Barendson, Yves Béal, Patrick Charaudeau, Isabelle Cros, Mohammed El Amraoui, Edita Gutierrez, Frédéric Joly, Wilfried N’Sondé, Éliane Viennot ou encore Zarbo.

Plus d'informations à cette adresse.