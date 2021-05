Amphora a réussi à installer un solide catalogue de titres sportifs, la maison étant leader sur le marché du sport depuis de nombreuses années. Pour cela, « elle [peut] encore s’appuyer sur des ouvrages de fonds, qui ont une longévité de vie exceptionnelle ».

Cet ADN sportif lui permet d’ailleurs de se démarquer ; c’est l’éditeur traitant le plus grand nombre de sports, « [avec] des ouvrages de niche, des thématiques spécifiques et techniques, quand de plus gros éditeurs, généralistes, [proposent] des ouvrages plus grand public ».

Mais si Amphora est historiquement un éditeur d’ouvrages technico-pédagogiques répondant à un marché de prescription, la maison a aussi dû en partie muter vers des ouvrages plus grand public.

Renaud diversifie donc son catalogue. En 2020, il a créé le label Bold avec des parcours de vie et des expériences de personnalités inspirantes. Le 13 mai dernier, un nouveau label a été lancé, en littérature générale cette fois : Sixième. Une pièce maîtresse ? Eiffel et moi, l’histoire folle du scénario du film Eiffel, qui sortira à l’été 2021. Caroline Bongrand, scénariste d’Eiffel, est directrice du label.

Mais élargir son catalogue implique également plus de risque et donc plus de pression. « Plus un ouvrage repose sur une logique d’achat d’impulsion plus il est risqué. Si vous êtes dans une logique de prescription et que vous répondez à un besoin d’une communauté bien particulière que vous avez identifiée, le risque est bien moins important que si vous êtes dans un achat d’impulsion et que vous vous adressez à un très large public », précise Renaud.

Pour perdurer, il faut se renouveler en permanence et ne pas se reposer sur le fonds, être innovant et créatif.

C’est finalement histoire de « vocation. Piloter une telle structure c’est être honnête sur ce que vous pouvez [lui] apporter (…) pour qu’elle continue à s’épanouir. Il faut avoir cette autocritique en permanence, rester lucide et prendre les bonnes décisions. Ce n’est pas simple », conclut-il.

Crédits photo : Mark Williams/ Unsplash