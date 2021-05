La quarantaine des documents supprimée en bibliothèque, pas pour les archives

Le ministère de la Culture propose de nouveaux guides d'aide à l'organisation des activités, pour les bibliothèques et services d'archives. Il y a quelques jours, le gouvernement avait déjà signalé que la jauge d'accueil resterait de 8m2 par personne à partir du 19 mai, avec un siège sur deux occupé pour les espaces de travail. Il faudra attendre le 9 juin pour que la jauge passe à 4m2 par personne, avant de disparaître le 30 juin, tout comme la limitation des sièges.

À compter de ce 19 mai, toutefois, plusieurs modifications interviennent dans les règles sanitaires en vigueur au sein des établissements.

La principale n'est autre que la suppression de la quarantaine des documents, qui visait à éviter une transmission du coronavirus par contact. « Or les nouvelles études disponibles sur la propagation du virus par le contact avec les surfaces revoient très fortement à la baisse ce mode de contagion et le risque de contracter le Covid-19, en manipulant des documents, paraît aujourd’hui faible (disparition rapide du virus sur les surfaces telles que le papier, études menées surestimant la charge virale par rapport à la réalité quotidienne des bibliothèques, non prise en compte des autres mesures sanitaires comme l’aération des locaux et la désinfection des mains sur les calculs du degré de contagiosité, etc.) », explique le ministère de la Culture.

Par ailleurs, le protocole sanitaire du ministère autorise les bibliothèques à organiser des activités artistiques sans port du masque, pour les personnes majeures. « Cette dérogation ne peut s’appliquer que strictement au moment de cette pratique artistique », souligne toutefois la rue de Valois. « Ainsi, les artistes interprètes (par exemple danseurs, acteurs) qui sont dans l’impossibilité de porter le masque durant le temps de leur pratique artistique le remettront dès lors qu’ils ne l’exercent plus (attente en coulisse, en arrière-scène, loge, espaces de circulation, etc.). »

Bien entendu, l'organisation de telles activités artistiques, où les mesures sanitaires sont difficiles à appliquer, doit rester l'exception : « On invitera néanmoins les bibliothèques à la plus grande prudence dans l’organisation d’activités artistiques ne pouvant se faire sans masque, ni distanciation physique, tant que la circulation du virus reste active sur leur territoire », précise le ministère.

Le protocole complet se trouve à cette adresse.

La quarantaine maintenue pour les archives

Curieusement, le protocole sanitaire des services d'archives, lui, mentionne encore la quarantaine des documents, un dispositif pourtant lourd pour les agents. Considérant « que tout lecteur est potentiellement atteint du COVID-19 », le protocole recommande une « durée d’isolement [...] d’au moins 24h pour un document exclusivement constitué de papier carton et d’au moins 72h pour un document constitué de plastique. Si le plastique le supporte, un nettoyage à l’alcool à 70° dans un local aéré est possible et permet d’écourter l’isolement à 24h. »

Les autres recommandations de ce protocole portent sur l'accueil du public, le nettoyage des surfaces et des sols ou encore la ventilation et le chauffage des locaux.

Ce protocole est accessible à cette adresse.

Rappelons que l'interprofession met à jour un site dédié aux recommandations et règles sanitaires, Biblio-Covid.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0