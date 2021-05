Côte d'Ivoire : pour inciter à la lecture, des bibliothèques mobiles

Selon les données que fournit l'écrivain King Djobi, président de l’ONG, près de 66 % des Ivoiriens sont analphabètes, et 77 % de ceux qui savent lire et écrire « ne pratiquent pas la lecture », indique-t-il à l’AFP. Raison pour laquelle la campagne a non seulement de grandes ambitions, mais surtout beaucoup de travail à fournir. Au cours des dix dernières années, plus de la moitié des librairies recensées ont fermé leurs portes, limitant plus encore l’accès aux ouvrages.

Mais sans livres, « comment pouvons-nous parler de rattraper les pays développés », interroge King Djobi ? Le projet d’incitation à la lecture a quelques réponses, circonstanciées : dans un premier temps, le recours à des bibliothèques mobiles, pour traverser le territoire. Tout partira d’Abidjan, à compter du 26 mai. Avec 5 millions d’habitants — sur 25 millions que compte le pays — la capitale représente un véritable enjeu.

Un principe littéralement de colporteur, pour présenter des ouvrages, entretenir des discussions et organiser des conférences publiques. Et bien entendu, parvenir à toucher les enfants, directement dans le milieu scolaire, pour réduire le taux d’analphabétisme, le plus tôt et le plus efficacement possible.

L’autre principe est celui d’une pédagogie tournée vers le plaisir de la lecture : il ne suffit pas de mettre des livres dans les mains, encore faut-il inciter à les ouvrir. Au cours des rencontres organisées, il s’agira donc d’« expliquer les avantages de la lecture à ceux qui savent déjà lire, avec des ouvrages simples et qui les intéressent ».

Un commerce malmené

René Yedieti le confirme : « En 2008, la Côte d’Ivoire comptait plus de 40 librairies de référence contre 15 actuellement. » Bien entendu, la Librairie de France reste une exception, tant modèle de réussite commerciale qu’institution historique. Mais toutes n’ont pas cette chance. Aujourd’hui, elle compte dix points de vente dans le pays, ainsi qu’une librairie mobile, mise en œuvre depuis plusieurs années.

Brahima Soro, gérant de l’établissement d’Abidjan, expliquait à ActuaLitté la nécessité d’une implication territoriale : « Pour nous, libraires ivoiriens, voire africains, La Caravane du Livre est une occasion inédite qui nous permet de créer un événement autour du livre et de notre librairie ; de sensibiliser les politiques sur la nécessité, les spécificités de notre métier et l’urgence de légiférer pour une meilleure organisation de la filière. Sensibiliser les élus locaux sur l’importance de la lecture publique et la mise en place de bibliothèques municipales ou régionales est très important. En effet, ces futures bibliothèques seront ensuite des clients potentiels pour nous, libraires africains. »

À l’origine de l’association des libraires de Côte d’Ivoire, René Yedieti attend toujours les résultats de la politique du livre déployée en 2015 par le ministre de la Culture, Maurice Bandaman.

Crédit photo : La Librairie de France, à Abidjan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0