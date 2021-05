Homophobie : personne ne devrait craindre de vendre un livre

Alfredo Mantovano est une personnalité politique italienne, aujourd’hui magistrat — juge à la Cour de cassation. Son livre, Legge omofobia perchè non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo, (La loi contre l'homophobie pourquoi elle ne fonctionne pas. La proposition Zan examinée article par article) publié chez Cantagalli tente d’apporter des réponses plus claires, et d’approcher le débat avec les forces et les faiblesses actuelles du texte.

Mais dans les nombreuses librairies de la chaîne Feltrinelli, l’ouvrage ne peut être acheté. On compte tout de même près de 120 établissements flanqués du logo du groupe éditorial du même nom dans tout le pays : ce choix affiché de ne pas commercialiser le livre ne passe donc ni inaperçu ni comme une anecdote.

Bien entendu, choisir c’est voter, et tout commerçant reste libre de ses choix commerciaux. Mais il en devient par conséquent responsable des tornades que ses positions peuvent alors provoquer. Le problème n’est donc pas l’indisponibilité marchande, mais ce qu’elle laisse comprendre de la position adoptée par le groupe – ou sa filiale librairies.

Oui, mais non, mais enfin...

Et sur ces points, la Feltrinelli n’est pas claire : dans un premier temps, elle a accusé la distribution — mauvaise, évidemment — de l’éditeur Cantagalli, qui serait responsable de l’inapprovisionnement. Mais Messagerie Libri, le distributeur en question, a rapidement fait les gros yeux, demandé des éclaircissements à la chaîne… pour qu’au final la Feltrinelli s’excuse, expliquant qu’il s’agirait plutôt d’une erreur de commandes.

Ancien sous-secrétaire au ministère de l’Intérieur, Alfredo Montovano, plaide dans cet ouvrage pour une approche raisonnée : examinant les arguments opposés, il constate que l’actuel débat est purement idéologique. Et que l’objectif législatif aurait des implications directes au niveau juridique, mais également dans une conception culturelle plus large. En effet, il présente les différentes conséquences tant dans la sphère personnelle que pour la liberté d’enseignement que comporte aujourd’hui le projet de loi.

Son livre, sorti le 18 mars 2021, suscite le débat, provoque des interrogations, des levées de boucliers, mais dans tous les cas, n’a rien de partisan : un juriste, appliqué à détailler un texte juridique, en tâchant de le rendre intelligible pour le plus grand nombre. Dans la presse, on parle plutôt d’un effort de pédagogie… Le tout pour conclure qu'en l'état, le texte législatif ne convient pas – mais non pour des raisons idéologiques homophobes, souligne-t-il, plutôt pour les ratés de sa rédaction, les zones de flou et de dommages collatéraux inenvisagés.

En l’état du texte, explique en effet Mantonavo, un enseignant de philosophie, de biologie ou de religion pourrait se retrouver dénoncé et poursuivi pénalement, pour avoir évoqué des questions de différences biologiques entre hommes et femmes. S’il entend parfaitement la nécessité d’une protection pour les personnes LGBTQI, qui n’a aujourd’hui pas cours en Italie, cette garantie ne peut intervenir en remettant en cause la liberté de la population.

D’autant que les moyens de protection de la personne, indépendamment de son orientation sexuelle, existent, rappelle le juge. Partie d’une bonne intention, la Zan serait une couche juridique sans raison d’être, dans le système italien actuel. (voir ici)

Démocratie et obstruction commerciale

Que la Feltrinelli décide d’en refuser la commercialisation depuis la date de parution — nous n’avons pas pu vérifier s’il était également impossible de procéder à une commande en librairie, auprès de nos correspondants italiens — inquiète. Cantagalli souligne que plusieurs clients ont fait état d’une absence dans les rayons, mais également de ce que plusieurs librairies Feltrinelli ne prenaient pas les commandes. Et comme le groupe fonctionne de façon centralisée et collective, si l’une refuse, les autres n’agiront pas autrement.

Or, souligne l’éditeur, si la librairie a tout pouvoir de choisir ses mises en avant, elle n’aurait « pas le droit de refuser une commande à une personne qui, intéressée par le livre, aurait l’intention de leur acheter ». Un point de droit du commerce qui fait grincer des dents du côté de la direction des librairies. « Ils semblent surtout assurer une véritable et authentique censure, ou “une obstruction commerciale”, qui, assurément, n’a rien à faire dans un pays démocratique », reprend l’éditeur auprès du Giornale.

D’autant que, malgré les promesses du groupe, ce 14 mai, rien n’était résolu…

Au cours des dernières semaines, la sensibilité a monté d’un cran, quand le rappeur Fedez, particulièrement connu sur le territoire, a tenté de vanter les mérites du texte. Au cours des années passées, le discours des opposants au texte était d’ailleurs radical : « Plutôt fasciste que pédé. » Les propos ne sont pas plus mesurés ces derniers temps. Pourtant, l’intervention de Fedez, sur la Rai, a été censurée, et son message tronqué…

