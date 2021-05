Voutch : “Un dessin d’humour, c’est un rébus, entre le texte et le visuel

Ses débuts : « La bonne idée a été de réunir mes premiers dessins dans un livre pour m’en servir de dossier », explique-t-il. Tout s’arrange, même mal, un petit livre de 48 pages, tiré à 1000 exemplaires, s’avéra très efficace pour convaincre les rédactions et les éditeurs. « En fait, le livre reste une forme un peu magique : quand on fait un livre, on obtient tout de suite un statut d’auteur. Quand on est débutant, ça aide. »

L’expérience fut pourtant financièrement désastreuse. « C’était presque n’importe quoi », plaisante-t-il, mais à peine. « Chaque vente me réjouissait, mais en même temps, me faisait perdre pas mal d’argent. » L’ouvrage a pourtant été réédité et a fini par se vendre à quelques milliers d’exemplaires, ce qui lui a permis de devenir économiquement rentable.

De surprise en surprise, 2020 - Le Cherche Midi

À regarder des dessins de Voutch, les amateurs savent que Sempé n’est pas bien loin. « C’est vrai, il m’a pas mal influencé. En découvrant son travail, assez jeune, j’ai eu un choc. Il m’a démontré qu’il était possible de parler de la société, en sortant des thèmes rebattus de l’Almanach Vermot : les blagues sur les belles-mères, les maris machos, les amants cachés dans l’armoire ou les îles désertes… »

La lumière est venue, pour lui comme pour moi, des dessinateurs du New Yorker — un célèbre hebdomadaire américain. « Ils avaient fait du dessin d’humour un miroir de la société, très drôle et très pertinent. Sempé s’en est nourri, et moi après lui : en fait, nous sommes allés boire à la même source. »

Chez Voutch, le décor compte beaucoup : « En fait, j’ai compris grâce à Sempé que le décor pouvait en dire long sur les personnages. Finalement, il y a deux façons de raconter un décor : soit on se contente de l’évoquer, soit on le raconte complètement. Le bureau du Président de la République ? Trois dorures vaguement esquissées, et hop, on y est déjà ! Le dessiner complètement, c’est beaucoup plus de boulot ! Mais c’est aussi plus de satisfaction, quand c’est terminé. Ça existe plus fortement. C’est plus tangible. Et ça donne surtout plus de poids à ce qu’on veut dire. Finalement, même si ça a été laborieux, ça vaut le coup », sourit-il.

Le doute est partout, 2007 - Le Cherche Midi

Après vingt-cinq années de carrière, l’auteur regrette que le dessin d’humour soit toujours aussi marginal dans les médias. « En 97, il y en avait peu dans les magazines. Et aujourd’hui, encore moins. L’envie de publier des trucs drôles est toujours là, je pense. Mais l’humour, c’est assez casse-gueule et ne pas publier de dessins d’humour apparaît pour beaucoup comme la solution la moins risquée… Le truc paradoxal, dans tout ça, c’est que l’appétit des lecteurs, lui, n’a pas diminué. Je le vois bien sur les réseaux sociaux, quand je partage un dessin. Je suis souvent surpris de l’ampleur des réactions, parfois très enthousiastes. »

Mais si le dessin d’humour en séduit certains, il ne plaira jamais à tout le monde. « Un dessin d’humour, c’est un rébus, entre le texte et le visuel, que certains refusent par peur de ne pas être capables de le déchiffrer, de le comprendre. C’est une gymnastique de l’esprit, presque un défi lancé aux lecteurs. Certaines personnes ne voient pas du tout l’intérêt de rentrer dans ce petit jeu et préfèrent s’abstenir. »

De surprise en surprise, 2020 - Le Cherche Midi

La liberté d’expression. « Deux affaires récentes m’ont inquiété : la démission de Xavier Gorce, après la publication de son dessin sur le thème de l’inceste. Le débat a immédiatement dévié sur le droit à dessiner sur ce sujet. »

L’autre, c’est la couverture de Siné Mensuel, avec un Macron au nez crochu réalisé par Jean Solé, et taxé d’antisémitisme, par un BHL très en verve. « Donc, on peut encore faire des caricatures (Monsieur le Comte est trop bon !), mais à condition qu’il n’y ait pas de nez crochus. Bon, très bien, mais alors que va faire le dessinateur quand la personne à représenter aura le nez un peu crochu ou vaguement crochu ? Il va dessiner un nez plat ? Droit ? Retroussé ? En patate ? Au mépris de toute ressemblance ? Voilà où nous mène ce concert de protestations. Les censeurs de tous poils avancent leurs pions, au mépris de la liberté d’expression. Il est clair que les lobbys communautaires ou religieux sont en train de prendre les commandes », s’inquiète le dessinateur.

« Une société de puritains hypocrites, à l’américaine : si c’est cela qu’ils veulent, ces communautaristes, les humoristes vont devoir naviguer à vue entre les tabous et les interdits et je leur souhaite bien du plaisir ! Bye bye, Desproges, bye bye, Coluche, bye bye, Reiser ! Place à l’humour réglementé ! »

En se plongeant dans le monde des Fables, au moins le risque de provocation s’amenuise. Fan de La Fontaine depuis ses années scolaires, le dessinateur n’imaginait pas pour autant s’en faire l’illustrateur. « Je n’aurais jamais osé me lancer dans ce boulot — totalement nouveau pour moi —, sans une proposition extérieure, émanant directement, en l’occurrence, de l’Éducation nationale. » Un coup de fil, une demande claire — illustrer les fables — et Voutch se retient in extremis de décliner poliment : « En y réfléchissant, c’était vraiment inrefusable. Pas d’autres choix que celui d’accepter le défi. »

Quelques fables assez fabuleuses, 2019 - Le Cherche Midi

En avant, donc, pour la relecture des 240 fables, toutes feuilletées, pour n’en retenir qu’une trentaine. « Je devais sélectionner des fables courtes pour une question de mise en page et j’ai choisi aussi les morales qui me plaisaient le plus. »

« Le gros piège, je l’ai vu tout de suite, c’était de vouloir ajouter de l’humour à l’humour » L’humoriste s’efface alors devant le fabuliste, pour l’accompagner et se mettre au service de ses textes. « Mon objectif était de rendre les fables séduisantes par l’image pour que les enfants aient envie de les lire. Ça m’a beaucoup motivé : C’est même plus qu’une postérité littéraire : les morales de La Fontaine font partie de la langue française actuelle, tout simplement », reconnaît-il.

