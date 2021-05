La Bpi organise une conférence sur les arts préhistoriques

Mille questions surgissent : qui étaient les hommes et les femmes qui ont créé ces formes artistiques, et dans quel but ? Ont-elles une signification magique ou religieuse ? À quelles pratiques étaient-elles associées ? Et à quand remonte l’origine de l’art ? Il se pourrait bien, d’après des découvertes récentes, que les Néandertaliens aient été, eux aussi, des artistes... En quoi les recherches les plus récentes en matière d’art préhistorique transforment-elles notre regard sur ces productions encore énigmatiques, et sur les mondes de la préhistoire ?

Avec Carole Fritz, archéologue, spécialiste de l’art préhistorique, chercheuse au CNRS (Toulouse), auteure de L’art de la Préhistoire (éditions Citadelles et Mazenod, 2017) ;

Francesco D’Errico, archéologue, directeur de recherche CNRS (université de Bordeaux), professeur à l’université de Bergen (Norvège) ;

Loïc Le Quellec, anthropologue, directeur de recherche émérite du CNRS, coauteur du Dictionnaire critique de mythologie (CNRS éditions, 2017) ;

Animée par Claudine Cohen, historienne et philosophe des sciences, spécialiste des sciences de la Préhistoire, directrice d’études à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et à l’EPHE/PSL (École Pratique des Hautes Études - Université PSL), auteure de Nos ancêtres dans les arbres. Penser l’évolution humaine (Seuil, 2021). Elle est également la conseillère scientifique du cycle Dernières nouvelles de la Préhistoire.

Cette rencontre sera également retransmise en direct sur le site de la Bpi. Toutes les informations sont à retrouver ici.

Crédit photo : Grotte Chauvet, Panneau Des Chevaux (détail) _ Claude Valette CC0