Pinocchio bat Don Camillo et Le nom de la rose

On imagine aisément la dispute entre libraires : quel serait l’ouvrage italien le plus traduit au monde ? Si chacun pouvait bien avoir son idée, la réponse réelle n’avait rien d’évident. Sergio Malavasi, fondateur de Maremagnum relate ainsi l’anecdote : autour d’une table, libraires, éditeurs, journalistes se retrouvent, et soudainement, la question fuse… Les érudits se lancent dans quelques spéculations, et aboutissent à l’idée qu’une enquête minutieuse aurait toute sa place dans le paysage de la bibliophilie italienne.

Noemi Veneziani se retrouve mandatée pour passer en revue les données, et au terme d’une année de travail, aboutit à un résultat. Car nos spéculateurs étaient malgré tout parvenus à resserrer leur liste à trois noms : Eco avec Le nom de la rose, Collodi avec Pinocchio et Guareschi avec Don Camillo.

Selon eux, le vainqueur ne se retrouverait pas dans les grands classiques de la littérature, tels que Dante, Petrarque ou Boccace : les classiques italiens ont bien connu des vagues de traduction dans les langues européennes, mais en thaïlandais, par exemple, la chose était moins assurée. Or, pour Eco, Collodi ou Guareschi, on retrouve des versions justement en thaïlandais, indonésien ou vietnamien.

Explorant les archives de la fondation nationale Carlo Collodi, ainsi que celles de la maison-musée Guareschi et celles de la famille Umberto Eco, la chercheuse a fait un tour d’horizon phénoménal.

Verdict, avec 260 traductions, Pinocchio accède à la première place du podium — avec une précision : une récente traduction en milanais porterait le nombre exact à 261. En revanche, Don Camillo recense 59 traductions et Le Nom de la rose 51.

Avec quelques nuances toutefois, notamment concernant Don Camillo : les histoires du prêtre furent souvent traduites gracieusement par des missionnaires, avec la permission de Giovannino Guareschi. Aussi, la recension exacte des traductions s’avère un peu plus délicate que l’on ne le penserait.

D’autant que l’auteur avait été consacré comme « écrivain italien le plus lu au monde », comme l’assurait un journaliste de la Gazetta di Parma en juillet 1968 – sur une impression, plus que des chiffres, cependant. Une mention d’honneur, donc, pour Don Camillo, Peppone et le Christ bien bavard qui occupent le petit monde situé entre le Pô et les Apennins…

Le livre faisant état de leurs recherches est gratuitement disponible à cette adresse (et en italien).