Hébergés du Samu social, ils écrivent un polar collectif

Travaillant pour le Samu social depuis 18 années, Stéphane Tutiau anime également un atelier d’écriture, monté dans le nouveau centre, en 2014. Mais en 2017, il se lance avec cinq coauteurs dans la rédaction d’un roman collectif : dix thèmes sont proposés, mais c’est l’erreur judiciaire qui l’emporte, et fait l’unanimité.

Pour la rédaction, chacun a pris en charge une part de l’histoire. « On s’est comportés comme des joueurs d’échecs en ayant un coup d’avance pour éviter d’aller dans le mur et que l’action ne tombe à l’eau », assure l’animateur. Les chapitres rédigés étaient passés au gueuloir et présentés en public, pour que chacun prenne alors part à l’édition.

L’histoire, bien entendu, reflète cette disparité, où toutes et tous ont pu apporter leur propre expérience au livre.

Que se passe-t-il dans la tête d’Olivier M. à l’instant où sa vie bascule ? Il se retrouve incarcéré à la prison de Fresnes, coupé des siens, désigné à la vindicte populaire comme un assassin sans scrupules. Faut-il chercher la vérité dans ses rapports familiaux conflictuels, ou plutôt dans les tensions politiques auxquelles étaient confrontés ses parents ? Ces derniers avaient publiquement désapprouvé l’arrivée, dans leur banlieue, d’une dizaine de migrants en provenance d’Érythrée, lors d’une séance de conseil municipal particulièrement houleuse. Le mécanisme implacable de notre système judiciaire est au cœur de l’intrigue de ce polar. Ce roman policier collectif à dimension sociale, est le fruit d’un atelier d’écriture organisé par Stéphane Tutiau, animateur au Samu Social de Paris. Ce récit au style concis et réaliste est l’aboutissement de 2 ans d’échanges et rencontres mensuelles au sein du Centre Romain Rolland de Montrouge. – Résumé de l’éditeur

Le tout accompagné de recherches sérieuses pour rendre l’ouvrage on ne peut plus crédible. Et Stéphane Tutiau s’est mis en devoir d’établir deux listes devenues des références dans ce parcours : la liste des erreurs commises en France ces cinquante dernières années, et un bottin des principales notions juridiques à retenir.

« On ne voulait stigmatiser personne, voilà pourquoi il n’y a aucune référence religieuse dans le bouquin. On ne sait même pas quand ni où se déroule l’histoire exactement. L’idée, c’était de montrer que tout le monde peut être victime d’une erreur judiciaire », indique Giovanni. Fruit d’un travail d’équipe, l’ouvrage sera désormais à découvrir en librairies