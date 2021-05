17e édition du Marathon des mots autour de la pop culture 

« Le Marathon des mots durera exceptionnellement une dizaine de jours. Nous proposerons une édition vivante, curieuse et colorée, dédiée à la pop culture, doublée d’un voyage dans une Californie rêvée et d’un grand marathon des idées, intitulé "Et maintenant ?" », annoncent Serge Roué et Dalia Hassan, directeurs du festival.

À l’habitude, le festival offrira plus de 150 rendez-vous littéraires et musicaux, programmés dans 44 villes de la métropole toulousaine et de la région Occitanie. Science-fiction, fantasy, polar, BD, séries, sports, danse, musique, cultures urbaines, le livre vibrera au diapason des grandes révolutions culturelles, politiques et sociales de ces 50 dernières années : des feux encore vifs de la contre-culture californienne à l’extraordinaire vitalité des cultures pop d’aujourd’hui...

Si le festival n’accueillera d’écrivains étrangers (Emma Cline, Tommy Orange, Imbolo Mbue,Will Self, Ocean Vuong, Charles Yu) qu’à travers des entretiens vidéo enregistrés et diffusés en préambule à la lecture de leur dernier roman par des comédiens, le festival confirme la venue notamment des écrivains Aurélien Bellanger, Thomas Chatterton Williams, Alain Damasio, Fatima Daas, Victor Dixen, Maylis deKerangal, Ivan Jablonka, Lola Lafon, Édouard Louis, Alain Mabanckou, Laurent Mauvignier, Marie NDiaye, figure centrale de cette édition où lui sera remis le prix Marguerite Yourcenar-Scam, Pierre Nora, Joy Sorman et d’artistes comme Capitaine Alexandre, Ariane Ascaride, Jane Birkin, Clotilde Courau, Julie Depardieu, Oxmo Puccino, Olivia Ruizet le photographe Jean-Marie Périer...

Le programme complet de cette 17e édition sera annoncé en ligne le jeudi 3 juin prochain. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du festival.