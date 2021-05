Des participants du monde entier pour Abu Dhabi International Book Fair

Le Salon propose pour la première fois un live-stream en accès libre pour tous les évènements permettant aux auditeurs et visiteurs du monde entier d’accéder à ce programme. Une plateforme dédiée sera lancée à l’ouverture du Salon. Voici les temps forts de la programmation culturelle grand public 2021 :

Gilbert Sinoué (samedi 29.05.2021) : connaisseur de l’Histoire et des mythes du Moyen-Orient, il présente la biographie romancée de Sheikh Zayed Le Faucon (Gallimard). Né en Égypte au Caire, il vit depuis 1966 à Paris. En 1977 il reçoit l’Ordre des Arts et Lettres du gouvernement français.

The International Prize for Arabic Fiction (IPAF) : table ronde et discussion avec les lauréats et auteurs nominés de la shortlist (jeudi 27.05.2021, 18 h CEST, 6pm GST).

Table ronde et interview avec les 8 lauréats Prix littéraire et culturel Sheikh Zayed Book Award : lundi 25.5.

Voici les temps forts de la programmation professionnelle 2021 :

« Spotlight on rights » attribuera cette année 300 subventions pour soutenir les projets d’édition papier, d’édition digitale et d’audiobook aux éditeurs prenant part au Salon (en présentiel ou digital). Ce sera la plus grande édition de ce programme, créé en 2009. La deadline est le 31.5.2021.

Les maisons d’édition francaises représentées à la Abu Dhabi International Book Fair :

Albin Michel Jeunesse

Balivernes

Gallimard Publishing

International Office for French Publishing (BIEF)

Jasmin Publishing House

Le nouvel Attila

Librairie Clavreuil

Michel Lafon Publishing.

Pays invité d’honneur 2021-2022 : Allemagne

L’Allemagne débute son programme de Guest of Honour 2021-2022 avec un stand en présentiel où plusieurs éditeurs allemands présenteront leurs titres. Un programme culturel et professionnel hybride comprend des thèmes attractifs pour le marché arabe et encourage l’échange et le dialogue entre les cultures. L’extension du programme sur deux années est liée à la situation globale de la pandémie. Le grand pavillon de Pays invité d’honneur et le programme plus vaste seront présentés en 2022.

Participeront au programme hybride 2021 de ADIBF : Ulla Lenze, Navid Kermani, Stefan Weidner, Joseph Croitoru et Pierre Jarawan.

Plusieurs maisons d’édition seront présentes (ArsEdition, Georg Olms Verlag, Müller & Schindler Publishers, Tessloff Verlag) ainsi que les institutions Frankfurter Buchmesse et Goethe-Institut Golf-Region.