Salon du roman historique de Levallois : une 10e édition en plein air 

Placé sous la présidence engagée et inspirée de Carole Martinez, prix Goncourt des Lycéens 2011 pour Du domaine des Murmures paru chez Gallimard, le Salon du Roman Historique se donne des allures de festival estival du livre d’histoire en organisant non pas une comme habituellement, mais deux journées de rencontres accessibles à tous, en installant la manifestation entièrement en plein air dans le Parc de la Planchette, et en élargissant la diversité des personnes invitées.

Bien sûr, le roman historique reste au centre de la programmation, mais l’Histoire sous toutes ses formes littéraires et le débat d’idées auront également une place de choix parmi les rendez-vous imaginés pour l’occasion.

Autour de la présidente, une centaine d’auteurs seront réunis sous les tentes installées à l’ombre des arbres : Mohammed Aïssaoui, Muriel Barbery, Adrien Borne, Emmanuel de Waresquiel, Eugène Ébodé, Raphaël Enthoven, Adrien Goetz, Paul Greveillac, Héloïse Guay de Bellissen, Régis Jauffret, Hédi Kaddour, David Le Bailly, Guillaume Meurice, Wilfried N’Sondé, Camille Pascal, Judith Perrignon, Michelle Perrot, Daniel Picouly, Néhémy Pierre-Dahomey, Maël Renouard, Nathalie Saint-Cricq, Jean-René Van der Plaetsen...

Outre les dédicaces et un programme de rencontres et lectures avec les auteurs, le Salon proposera plusieurs animations jeunesse et ateliers pour le jeune public, des stands avec les auteurs et illustrateurs de BD, et la remise de deux prix : le 10e Prix des lecteurs de Levallois décerné par un jury de lecteurs de la Médiathèque et le 3e Prix des jeunes lecteurs de Levallois pour lequel près de 500 élèves des écoles levalloisiennes, mobilisés depuis plusieurs semaines, sont appelés à voter.

Toutes les informations concernant le Salon sont à retrouver sur le site internet de l'évènement.