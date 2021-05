Éditeurs et libraires allemands proposent une Charte de la liberté d'expression

La Charte comporte 11 principes, visant à protéger et promouvoir « une culture du débat ouvert ». Ses signataires s’engagent à « reconnaître et à agir selon les idées présentées », mais également à « les appliquer à leur propre environnement et leur réseau ».

Tout un chacun est libre d’y adhérer, bien entendu, et de la signer — encore faut-il y avoir un intérêt. Mais déjà, le monde du livre européen s’en empare progressivement : le président de l’Associazione italiana editori, Ricardo Franco Levi, l’a ainsi ratifiée, considérant que « la liberté d’expression et d’édition sont au centre de la mission sociétale des éditeurs ».

De plus, en défendant ces principes, les professionnels s’investissent plus que dans leur métier, « mais aussi dans les principes démocratiques qui sous-tendent la coexistence civile », indique le président de l’AIE. Lesquels principes « ne sont jamais acquis une fois pour toutes ».

La Charte vise également à soutenir toutes celles et tous ceux qui, dans le monde, vivent dans un régime où la parole est contrainte. « Ceux qui sont persécutés pour avoir eu recours à leur liberté d’expression devraient pouvoir se prévaloir de cette Charte et en invoquer les principes », note le Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

11 principes fondamentaux

Dans son déroulé, la Charte n’énonce rien qui ne soit admis dans un pays démocratique — en tant que droit universel pour l’Homme — ou dans ses modalités de fonctionnement, pour la presse. « La liberté d’expression est la condition sine qua non d’une société libre, diversifiée et démocratique », écrit-on, ce qui fait toujours du bien à lire.

Or, elle souligne aussi : « La liberté d’expression nous oblige à nous traiter les uns les autres avec respect, à s’écouter les uns les autres, à nous permettre de répondre, de réfléchir et de considérer les arguments de l’autre ». On en finirait donc par se demander si Twitter n’est pas à l’opposé de cette définition.

La Charte dénonce tout discours de harcèlement ou de haine, qui viole les principes fondamentaux de la liberté d’expression, de même que cette dernière s’achève lorsque la dignité d’une personne est violée.

« Toute restriction à la liberté d’expression par l’intervention de l’État est un signe manifeste de rupture avec une société libre, diversifiée et démocratique. [La Charte] appelle la société à résister et à faire preuve de solidarité ».

Enfin, si la responsabilité des États est pointée, la violence contre « les dissidents par l’intimidation physique et psychologique, les menaces et la pression financière est inacceptable ».

On pourra la consulter à cette adresse en anglais, ou ci-dessous en allemand.

Crédits photo : Zulmaury Saavedra/ Unsplash