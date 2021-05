Des BD et romans graphiques chez Leduc, avec Leduc Graphic

La nouvelle collection des éditions Leduc « se donne pour mission d'explorer des sujets de santé, de développement personnel et de société sur un ton à la fois militant, joyeux et bienveillant en portant la voix d'auteurs et autrices expertes et engagées », indique la maison dans un communiqué.

« Cette collection est une nouvelle façon de soutenir et de faire rayonner les valeurs et les messages forts des auteurs/illustrateurs et autrices/illustratrices que nous choisissons de publier », précisent Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoît de Veron, directeurs associés.

Les deux premiers ouvrages de Leduc Graphic seront publiés au mois d'août prochain :

Mon vagin, mon gynéco et moi, de Rachel Lev

Ma Crohn de vie, de Juliette Mercier, alias @stomiebusy

En octobre et novembre, trois autres ouvrages seront publiés :

Vermicelle, par Fanny Vella

Post-partum, par Mathilde Sacré, @mashasexplique et illustré par Roxane Bée

On en a gros, par @Gomargu

Récemment, les éditions Leduc ont fait l'acquisition de la marque Le Papier fait de la Résistance, dans cette même logique de diversification.