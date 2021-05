Des entretiens d'auteurs pour le Littérature Live Festival de la Villa Gillet à Lyon 

Dans la continuité d'une collaboration initiée dès 2020 et alors que les mobilités sont encore largement empêchées, l'Institut français coproduit avec la Villa Gillet et le réseau culturel français à l'étranger une série d'entretiens filmés et participe ainsi à la promotion des voix contemporaines de la littérature à l'international.

Plus d'une quarantaine d'entretiens s'inscriront à ce titre dans la programmation du festival, avec des auteurs tels qu'Ariana Harwicz (Argentine), Ersi Sotiropoulos (Grèce), Keum Suk Gendry-Kim (Corée du Sud), Sara Omar (Danemark), Shih-Li Kow (Malaisie) ou Mansoura Ez-Elddin (Égypte). Avec l'ambition de mêler plumes reconnues et voix nouvelles, écrivains et professionnels du livre, ces entretiens donneront aussi la parole à ceux que Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, nomme des « apporteurs de différence », comme le fondateur du festival littéraire de Lahore, Razi Ahmed, ou encore deux des finalistes 2021 du prix Orange du livre en Afrique, l'éditeur et auteur tunisien Sami Mokaddem et l'éditrice et autrice marocaine Loubna Serraj.

Deux formats d'entretiens sont proposés dans le cadre de ce partenariat. À travers une série de capsules, le premier dessinera une cartographie des lieux du livre à travers le monde. Dans une période de restriction des mobilités, ces capsules donneront la parole à celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la diffusion du livre et en font un outil privilégié des sociabilités contemporaines. Refuge à Berlin, lieu de solidarité et de sororité à Kampala, lieu de permanence à Buenos Aires : les lieux du livre se montrent comme des espaces singuliers, en prise avec les enjeux contemporains et au cœur de la circulation des idées et des imaginaires.

Les auteurs prendront la parole dans le second format, au cours d'entretiens sur les cinq thématiques au programme du festival cette année : « regards féminins », « nos folies », « écrire l'histoire au présent », « identités et origines », « frontières et exils ». Ce deuxième format sera l’occasion d’entendre des voix littéraires majeures, dont certaines (venues des pays du Golfe ou du Pakistan, par exemple) restent peu traduites en France. Ces enregistrements s'articuleront à des interventions en présentiel, retransmises en direct de la Villa Gillet, sur les mêmes thématiques.

Ainsi que le souligne Erol Ok, directeur général et président par intérim de l'Institut français : « Dans un contexte de crise sanitaire et de tensions parfois propices aux replis et cloisonnements, ces prises de parole internationales et plurilingues invitent à élargir le regard et à comprendre le livre dans toute sa complexité sociale et culturelle, économique et politique. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Villa Gillet.