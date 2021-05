Objectif terre : 15 auteurs s’engagent pour l’avenir

À paraître le 12 mai en librairie et sur la boutique en ligne d’UNICEF France, Objectif terre rassemble 15 auteurs engagés pour l’avenir, avec 15 textes inspirés pour trembler, vibrer, anticiper, pleurer, rire et rêver.

Parmi eux, celui de Mona Le Bris-Leleux, 17 ans, élève en terminale à Plougastel-Daoulas (29470), lauréate du Concours d’écriture UNICEF 2020 proposé aux 15-20 ans, parrainé par Bernard Werber. Récompensée pour sa nouvelle Koï 2034, qui raconte le quotidien d’une jeune fille qui vit dans un futur proche, confinée à cause de la pollution et qui cherche une solution pour désacidifier l'eau de mer, Mona voit aujourd’hui son texte publié, aux côtés d'auteurs et autrices reconnus !

Pierre Bordage, Franck Bouysse, Adèle Breau, Fabrice Colin, Sandrine Collette, Cécile Coulon, Catherine Dufour, Jacques Expert, Nicolas Lebel, Mathias Malzieu, Ian Manook, Tatiana De Rosnay, Niko Tackian et Bernard Werber ont contribué à ce recueil poignant, avec textes inédits autour du thème Objectif Terre : un futur à sauver. Autant d’occasions de regarder vers l’avenir avec prudence et optimisme.

Un livre acheté = 1,50 € pour UNICEF

Pour chaque exemplaire de Objectif terre vendu, 1,50 € sera reversé à UNICEF. À ce jour, avec plus de 100.000 exemplaires, le partenariat avec Le Livre de Poche a permis à UNICEF d’offrir du matériel scolaire équivalant à 5,5 millions de crayons à papier ou 55.000 cartables, ou encore 1000 « écoles en boîte ». Une « école en boîte », c'est tout le matériel nécessaire à un enseignant et à 40 élèves, pour apporter une école là où il n'y en a plus.

« Des soutiens comme celui du Livre de Poche nous sont précieux, aujourd’hui plus que jamais. Les fermetures d’écoles, associées à des possibilités limitées ou inexistantes d’apprentissage à distance, ont bouleversé l’éducation des enfants dans le monde entier. Notre partenariat avec Le Livre de Poche contribue à nos actions en faveur de l’éducation pour offrir à chaque enfant des meilleures chances d’avenir », explique Clarence Jaccard-Briat, directrice générale d’UNICEF France.