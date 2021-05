Une aide pour favoriser la transmission de librairies ?

Bien que retraité, Christian Thorel garde un œil vigilant sur le monde de la librairie. Ainsi, l’ancien président du Syndicat de la librairie française est interrogé dans Le Point, aux côtés de Benoît Bougerol (librairie Privat, Toulouse et La Maison du livre, Rodez), sur cette année 2020 riche en rebondissements… mais plus encore sur l’avenir.

C’est l’une des grandes interrogations pour les propriétaires de librairies : les établissements nés à ce tournant de la Loi Lang, instaurant un prix fixé par l’éditeur, se retrouvent avec des commerces difficiles à revendre. Benoît Bougerol a vu sa fille Anne Bougerol reprendre les commandes en 2013 de l’établissement Privat, mais tous les gérants n’ont pas forcément cette option sous la main.

L’expert-comptable Thierry Caron, qui a une forte proportion de clients libraires, l’expliquait déjà à ActuaLitté : pour revendre son commerce, les options sont délicates. « Le libraire des années 2010 exerce “urbi et orbi” : Boutique ouverte au public, certes, mais aussi ventes par internet, collectivités, participation à des manifestations culturelles locales, la liste n’est pas limitative. Souvent ces activités peuvent être développées, donc il existe un potentiel à exploiter, mais lorsque c’est déjà fait, il faut s’assurer qu’il est transmissible au repreneur, ne serait-ce que pour des raisons purement relationnelles ?

Dans ces conditions, la préparation d’un plan de financement, d’un compte de résultat et d’un bilan prévisionnel sont indispensables. Certes on peut compter sur les financeurs, de plus en plus exigeants sur ce point, mais, au-delà de leurs demandes, il y a une vraie nécessité pour le futur “pilote” de la librairie de construire son propre tableau de bord. »

Pour Christian Thorel, ce passé qui a permis, grâce à la Loi Lang, « l’implantation de librairies un peu partout », implique une continuité. Et Benoît Bougerol d’ajouter : « C’est vrai que nous disposons d’un maillage de librairies de qualité dans la région, mais il y a tout de même des trous dans la raquette. Regardez Narbonne ou Tarbes, deux villes où les anciennes librairies Privat ont disparu. C’est quand même triste de constater que, dans une préfecture comme Albi, ce sont les centres Leclerc qui sont devenus les principaux points de vente de livres. »

Or, à se tourner vers le futur, les craintes deviennent plus réelles encore, pour les centre-villes, dont la gentrification évoquée par Christian Thorel dans son Tract Essentielles librairies (Coll. Gallimard) s’avère funeste. « Il faudrait peut-être inventer un système de soutien pour aider à la transmission des librairies. La profession dispose paradoxalement de beaucoup d’aides à la création de nouvelles librairies, mais pas pour leur reprise par de nouvelles générations », relève Benoît Bougerol.

Avec cette analyse, connue de tous : « C’est lourd financièrement de racheter une librairie, surtout avec un fonds important. On l’a vu récemment quand un “gros paquebot”, comme Sauramps, à Montpellier, a commencé à tanguer. »