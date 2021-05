Littératures de l'Imaginaire : les salons ne manquent pas d'imagination

En avant-première des 25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens (5 et 6 juin 2021) et de l’exposition Cyril Pedrosa qui devraient se dévoiler au grand public dès le début du mois de juin, voici les habitants invités à se promener et prendre un bol d’air. Aussi dessiné que graphique et culturel, il est à déguster sur le parvis de la Maison de la Culture d’Amiens, ce samedi 17 avril, entre 11h et 17h.