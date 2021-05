Colombie : les écrivains solidaires des manifestants

Depuis le 28 avril dernier, des manifestations prennent régulièrement place dans de grandes villes colombiennes, notamment la capitale Bogotá ou Cali. Un projet de réforme fiscale a enflammé la population, et son retrait n'a pas calmé les foules, qui défilent massivement contre le gouvernement de droite d'Iván Duque.

Fin 2019 déjà, les propositions de Duque et son gouvernement, comme une réforme fiscale en faveur des entreprises ou le recul de l'âge de la retraite, avaient précipité les foules dans la rue. Cette fois, les autorités ont répliqué d'une manière très sévère, et les affrontements urbains auraient causé entre 20 et 30 décès, mais aussi des centaines de blessés.

« Nous sommes profondément interpelés par les événements ayant eu lieu dans la ville de Cali en Colombie, où la police a ouvert le feu sur des manifestants qui s'opposent à une réforme fiscale, tuant et blessant plusieurs personnes », a déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits humains de l'ONU, le 4 mai dernier.

Le centre PEN colombien est tout aussi alarmé par la situation, et fait part de son inquiétude « vis-à-vis de l'escalade de la violence pendant les manifestations, mais aussi des attaques contre les journalistes qui couvrent les événements ».

Carlos Vásquez Zawadzki, journaliste, éditeur et critique littéraire, par ailleurs président du PEN Colombie, estime que « les manifestations sont le reflet d'une société civile en quête d'égalité, d'équité et de paix. Les autorités doivent garantir à la société le plein exercice de la liberté d'expression et de la liberté artistique. Nos journalistes, écrivains et artistes sont un maillon essentiel de nos démocraties », rappelle-t-il.

Photographie : illustration, Philippe Agnifili, CC BY-ND 2.0