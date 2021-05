L’Observatoire de l’Espace réunit trois autrices dans un laboratoire d’écriture

Au cours des prochains mois, Amélie Lucas-Gary, Sophie G. Lucas et Fabienne Yvert – accompagnées des membres du comité de rédaction de la revue de création Espace(s) David Christoffel, Éric Pessan et Karin Serres – investigueront les différentes catégories de non-humains qui existent dans le milieu spatial et leurs interrelations.

Rendre visible les non-humains

Peu présents dans les récits poétiques ou littéraires sur l’Espace, les non-humains y sont souvent cantonnés au rôle d’auxiliaires d’une aventure spatiale centrée sur les performances humaines. Lorsqu’ils sont l’objet principal du récit, les non-humains agissent le plus souvent avec des modes de pensée et selon des constructions sociales fondées, là encore, sur des comportements humains. En créant un laboratoire éphémère d’écriture sur ce thème, l’Observatoire de l’Espace souhaite contribuer à la production de formes littéraires qui se détachent de ces approches anthropomorphiques.

Les autrices Amélie Lucas-Gary, Sophie G. Lucas et Fabienne Yvert conduiront durant trois mois une enquête sur les non-humains rencontrés dans le milieu spatial et sur leurs modes d’existence. Elles favoriseront des procédés d’écritures dépouillés de tout jugement, hiérarchisation ou charge émotionnelle, appuyés sur les observations effectuées au cours de leurs recherches, qu’il s’agisse de restituer un récit autour de la vie du chimpanzé Ham, un des premiers mammifères à effectuer un vol suborbital, d’appréhender les différentes alliances possibles entre la comète « Tchouri » et l’atterrisseur Philae envoyé explorer sa surface, ou bien encore de décrypter une succession de plans d’un satellite et les annotations qui les accompagnent.

Les trois autrices seront accompagnées par des membres du comité de rédaction de la revue Espace(s), David Christoffel, Éric Pessan et Karin Serres, et bénéficieront des ressources documentaires mises à disposition par l’Observatoire de l’Espace du CNES. Les créations littéraires issues de cette enquête seront publiées dans le prochain numéro de la revue Espace(s), à paraître en décembre 2021.

Les membres du laboratoire d’écriture

Amélie Lucas-Gary est autrice de fiction. Son travail romanesque est empreint de préoccupations plastiques et des artistes la sollicitent régulièrement pour accompagner leurs œuvres de chansons, poèmes ou nouvelles. Son dernier roman, Hic, a paru au Seuil dans la collection Fiction & Cie en 2020.

Sophie G. Lucas écrit en prose et en poésie des textes mêlant autobiographie et fiction, travaillant à partir d’archives (films, photos, textes...). Elle publie dans des revues, des microéditions et ces dernières années aux éditions de la Contre Allée. Désherbage (La Contre Allée) est paru en 2019.

Fabienne Yvert, artiste-autrice, hybride la plupart du temps arts plastiques et poésie. Elle a publié des objets littéraires à chaque fois peu identifiables, tendres, drôles et caustiques. Quand on naît dans les choux a été réédité en 2019 par Un thé chez les fous.

La revue Espace(s)

La revue Espace(s), publiée depuis 2005 par l’Observatoire de l’Espace du CNES, se positionne à l’avant-poste de la création inspirée par l’Espace. Elle favorise la production de textes littéraires et de travaux plastiques où se dessine un rapport contemporain à l’aventure spatiale, alerte sur la place qu’elle occupe dans les enjeux sociétaux du XXIe siècle et ne craignant pas de s’éloigner des poncifs qui marquent souvent le discours sur l’Espace. À travers des contributions inédites et hétérogènes, la revue Espace(s) matérialise un mouvement qui témoigne d’une aventure pluridisciplinaire originale, susceptible de nous éclairer sur notre condition terrestre.

Crédit photo : © CNES