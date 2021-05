Focus donc sur Faubourg Marigny, label d’édition spécialisé en littérature, créé à 4 mains en février 2020. Laury-Anne Frut, sa directrice littéraire, et Romain Naudin, son directeur éditorial, reviennent sur cette année de lancement.

À l’origine, indique Romain, il y a une volonté : « Développer pour le groupe La Geste un catalogue généraliste. » La Geste est un éditeur de l’Ouest né dans le Poitou il y a 50 ans et, depuis 2013, 7 labels ont été créés dans le groupe. Le catalogue propose ainsi des livres jeunesse (Marmaille), Young adult (SNAG), universitaires (les Presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine), des documents (Nouvelles Sources), des beaux livres/pratique (Métive), des romans de terroir et romans noirs (Moissons et Moissons noires) et, maintenant, de la littérature générale.

Ensuite, Faubourg Marigny est le résultat de la rencontre entre Romain et Laury-Anne. Romain connaissait la qualité du travail de Laury-Anne chez Charleston. Mais rapidement, devant le paysage littéraire foisonnant, une question s’est posée : où aller ? Quelle ligne adopter ?

Ils sont « rapidement tombés d’accord : adulte, on perd la capacité de se plonger dans un roman (…) ». Faubourg [propose] « des romans avec du souffle, qui nous font oublier le quotidien ». C’est aussi « une invitation à découvrir des langues différentes et des sons différents. [Enfin comme dans un quartier] où chaque maison recèle une histoire (…) chaque livre peut révéler une histoire différente ».

Et puis, qui dit rencontre dit partage. Laury-Anne choisit les textes en totale liberté pour les faire grandir et Romain viabilise économiquement cette aventure pour qu’elle prenne vie. Pour cela, ils ont l’appui des hommes du groupe La Geste et de Dilisco — leur diffuseur national.

« Dans La Geste, il y a quasi exclusivement des auteurs français et [Faubourg apporte, sans exclure la littérature française], une ouverture au monde, anglo-saxon, allemand… » Faubourg Marigny fait écho au quartier de la nouvelle Orléans dans lequel toutes les langues se parlent encore.



La Geste s’ouvre au monde et Faubourg s’appuie sur le monde de La Geste. Mélange et ouverture, deux clés essentielles pour créer !

Crédits photo : Romain Naudin