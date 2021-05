L'avantage d'Amazon sur la concurrence découle d'aides illégales ?

À partir de 2006, le groupe Amazon a poursuivi ses activités commerciales en Europe par l’intermédiaire de deux sociétés établies au Luxembourg. D’une part, Amazon Europe Holding Technologies SCS (ci-après « LuxSCS »), société en commandite simple luxembourgeoise dont les associés étaient des entités américaines du groupe Amazon, et, d’autre part, Amazon EU Sàrl (ci-après « LuxOpCo »), filiale à part entière de LuxSCS.

Entre 2006 et 2014, LuxSCS était la société détentrice des actifs incorporels nécessaires aux activités du groupe Amazon en Europe. À cet effet, elle avait conclu différents accords avec des entités américaines du groupe Amazon, à savoir des accords de licence et de cession des droits de propriété intellectuelle préexistants avec Amazon Technologies, Inc. (ATI) ainsi qu’un accord de répartition des coûts liés au programme de développement des actifs incorporels avec ATI et une seconde entité, A.9.com, Inc.

Un moyen pour LuxSCS d’exploiter certains droits de propriété intellectuelle portant, pour l’essentiel, sur la technologie, les données clients et les marques, ainsi que de concéder les actifs incorporels visés en sous‑licence. À ce titre, LuxSCS a conclu, notamment, un accord de licence avec LuxOpCo, en tant qu’opérateur principal des activités commerciales du groupe Amazon en Europe. En vertu de cet accord, LuxOpCo s’engageait à payer une redevance à LuxSCS en contrepartie de l’utilisation des actifs incorporels.

IMPÔTS: Amazon, toujours non imposable en Europe

Le 6 novembre 2003, les autorités fiscales luxembourgeoises ont octroyé au groupe Amazon, à la suite d’une demande de ce dernier, une décision fiscale anticipative (tax ruling). Cette demande visait à obtenir confirmation du traitement réservé à LuxOpCo et à LuxSCS aux fins de l’impôt luxembourgeois sur le revenu des sociétés. S’agissant, plus particulièrement, de la détermination du revenu annuel imposable de LuxOpCo, le groupe Amazon avait proposé d’effectuer le calcul du montant dit de « pleine concurrence » de la redevance due par LuxOpCo à LuxSCS selon la méthode transactionnelle de la marge nette (ci-après la « MTMN ») en retenant LuxOpCo en tant que « partie à tester ».

La décision fiscale anticipative confirmait, d’une part, que LuxSCS n’était pas assujettie à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des sociétés à raison de sa forme sociale et avalisait, d’autre part, la méthode de calcul du montant de la redevance annuelle due par LuxOpCo à LuxSCS au titre de l’accord de licence précité.

En 2017, la Commission européenne a considéré que, dans la mesure où elle avait avalisé le caractère de « pleine concurrence » de la méthode permettant le calcul du montant de la redevance due par LuxOpCo à LuxSCS, cette décision fiscale anticipative ainsi que sa mise en œuvre annuelle de 2006 à 2014 constituaient une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, en l’occurrence une aide au fonctionnement incompatible avec le marché intérieur.

Plus particulièrement, la Commission a souligné l’existence d’un avantage pour LuxOpCo en estimant, en substance, que la redevance due par LuxOpCo à LuxSCS en application de la méthode de calcul avalisée dans la décision fiscale anticipative en cause, pendant la période concernée, était trop élevée, de sorte que la rémunération de LuxOpCo et, partant, sa base imposable avaient été artificiellement diminuées. À cet égard, la décision de la Commission était fondée sur un constat principal et trois constats subsidiaires.

En outre, le constat principal reposait sur une erreur quant au choix de la « partie à tester » aux fins de l’application de la MTMN. Les trois constats subsidiaires étaient, respectivement, fondés sur une erreur dans le choix de la MTMN en tant que tel, une erreur dans le choix de l’indicateur de niveau de bénéfice en tant que paramètre pertinent pour l’application de la MTMN et d’une erreur consistant à avoir appliqué un mécanisme de plafond dans le cadre de la MTMN.

Ayant constaté en fin de compte que la décision fiscale anticipative avait été mise à exécution par le Luxembourg sans lui avoir été préalablement notifiée, la Commission a ordonné la récupération, auprès de LuxOpCo, de cette aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Le Luxembourg et le groupe Amazon ont chacun introduit un recours en annulation contre cette décision. Ce faisant, ils ont notamment contesté chacun des constats sur lesquels reposait le raisonnement de la Commission quant à l’existence d’un avantage. Réponse bientôt...

Engie, I Still Love You

À ce titre, une autre affaire sera entendue avec attention, toujours ce 12 mai : elle porte sur le principe de tax rulings (les décisions fiscales anticipatives), adoptées entre 2008 et 2014 par les autorités fiscales luxembourgeoises. Ce n’est plus d’Amazon dont il s’agira, mais des filiales d’Engie, qui en ont bénéficié : ces aides constituent-elles des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur ?

Sur le plan fiscal, en vertu des tax rulings, seule la filiale est imposée sur une marge convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise. Après avoir demandé des renseignements aux autorités luxembourgeoises sur ces tax rulings, la Commission avait ouvert une procédure formelle d’examen à l’issue de laquelle elle a constaté qu’il découle des montages validés par l’administration fiscale que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales établies au Luxembourg n’ont pas été imposés.

En conséquence, dans une décision adoptée en 2018, elle a conclu que ces tax rulings constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et illégales, qui devaient être récupérées par les autorités luxembourgeoises auprès de leurs bénéficiaires. Décision que le Luxembourg et des sociétés du groupe Engie ont contestée en introduisant un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision attaquée.



Crédits photo : Filip Mroz/ Unsplash