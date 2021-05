Le festival Les Boréales dévoile une première liste d'invités pour 2021

La Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) est une bibliothèque universitaire et patrimoniale, ouverte à tous, spécialisée dans les langues et civilisations des aires culturelles non occidentales. Du 15 mars au 7 mai 2021, elle propose l’exposition L’Art dans la vie ! La vie dans les livres ! qui présente l'inventivité graphique et la richesse théorique du mouvement constructiviste soviétique des années 1920.