Philippe Geluck prêt à abandonner le musée de son Chat

Fin avril, une pétition venait mettre fin à la romance parfaite que semblait mener Geluck avec la ville de Bruxelles et ses habitants. Les quelque 9 millions d’euros injecté dans le projet - 4000 m2 de surface brute et 7 étages prévus - n’ont pas enchanté tout le monde, bien au contraire.

Avec environ 5500 signataires, le texte regrette notamment le manque d’imagination de la région qui consacre un auteur déjà reconnu plutôt que de célébrer la diversité de la création belge.

« Le public amateur d’art ne comprendrait pas qu’à l’exposition d’un ensemble riche et varié, constitué au cours de dizaines d’années, dont la qualité ne peut être mise en doute, soit préférée celle des productions d’un dessinateur de presse investi dans une démarche d’autopromotion », est-il écrit.

Du côté de Geluck, c’est l’incompréhension. Face à l’artiste Sandrine Morgante, une des initiatrices du mouvement, le dessinateur s’est exprimé sur RTL TVI. « Dans la démarche que je fais depuis 38 ans avec Le Chat j’essaie d’apporter de la joie, et là je me retrouve dans la souffrance, et je comprends pas bien », commente le père du félin. Avant de souligner que le futur musée ne sera pas uniquement consacré à son héros.

POLITIQUE PUBLIQUE : quand l'argent public sert la promotion du livre d'un député

« Ce musée s’appelle bien le musée du chat et du dessin du monde, je compte y développer trois parties, celle autour de mon personnage qui est l’emblème du musée, une exposition tous les quatre ou cinq mois consacrant un immense dessinateur humoriste […] et une partie sur le chat dans la culture humaine depuis l’Égypte ancienne. »

Des propos qui n’ont pas vraiment convaincu son opposante : « On a encore laissé trop de place à monsieur Geluk, on l’a laissé parler de sa souffrance, on oublie un peu la souffrance des autres, ce n’est pas le seul apte à pouvoir nous apporter du bonheur », contre Morgante, qui répète vouloir valoriser la dimension internationale de Bruxelles.

Visiblement blessé par la polémique et la discussion, le dessinateur s’est finalement dit prêt à jeter l’éponge : « Si on trouve un meilleur usage au bâtiment, je vous le dis publiquement aujourd’hui, je me retire et j’abandonne ce projet avec humilité et avec respect pour tous les autres artistes. [...] J’en prends l’engagement devant vous. »

« Un peu de volonté de la part de la région bruxelloise et ça se trouvera... », tacle ostensiblement la jeune femme en conclusion de ce débat houleux.