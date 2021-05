Disparition de Jason Matthews, écrivain et ancien agent de la CIA

Diplomate à visage découvert, Jason Matthews travailla dans l'ombre pendant 33 ans au sein de la CIA, la Central Intelligence Agency, une des agences de renseignement les plus dotées des États-Unis. En mission en Europe, en Asie ou dans les Caraïbes, Matthews profitait de son statut pour recruter des agents étrangers.

En 2010, il prend sa retraite et peut se consacrer à une activité que le passionnait, l'écriture. En 2013, il publie Le Moineau rouge, premier tome de ce qui deviendra une trilogie. Palace of Treason et The Kremlin’s Candidate, les deux autres tomes, publiés en 2015 et 2018, n'ont pas été traduits en français.

Colin Harrison, éditeur chez Scribner, indique que le succès de l'auteur pourrait ressembler à un « mystère », mais qu'il « parlait 6 langues, a lu abondamment pendant des décennies, était un observateur affuté du comportement humain, et adorait rédiger de longs rapports top secrets, ce qui explique cela ».

Le Moineau rouge a été adapté au cinéma en 2018 par Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence et Joel Edgerton, entre autres.